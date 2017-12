Temperaturile din termometre rămân pozitive, în Dobrogea, în următoarele două săptămâni

Regimul termic va fi unul mai rece decât cel obișnuit pentru perioada următoare, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 8 grade Celsius și minime în general negative la nivelul întregii țări, se arată în prognoza meteo valabilă pentru perioada 9 - 22 februarie 2015, publicată, astăzi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În Dobrogea, după o ușoară scădere a temperaturilor maxime spre o medie de zero grade, între 12 și 16 februarie procesul de încălzire a vremii se va traduce prin creșterea acestei medii spre valori de 5-6 grade, foarte apropiate de climatologia regiunii în această perioadă din an, valori care se vor menține până în 22 februarie. La rândul ei, media temperaturilor minime va fi mai scăzută în primele nopți, când local va fi ger în Dobrogea continentală, dar apoi va crește de la—5...-4 grade, pe 12 februarie, spre zero grade la mijlocul celei de-a doua săptămâni, urmând ca ulterior să scadă doar cu un grad. Într-o asemenea situație se poate aprecia că, treptat, regimul termic va deveni cel normal pentru a doua parte a lunii februarie. Aproape sigur precipitațiile vor lipsi pe parcursul primei săptămâni, dar vor fi posibile între 17 și 22 februarie, când va ploua slab în unele zile, pe arii restrânse.