Tencuiala unui bloc, aproape să cadă peste trecători

Intervenţie la înălţime a pompierilor constănţeni, ieri, la intersecţia bulevardului Al. Lăpuşneanu cu strada N. Iorga, după ce o parte din tencuiala unui bloc s-a desprins şi risca să cadă peste trecători. Apelul de urgenţă a fost primit la ora 11.20, angajaţii unui supermarket de la parterul imobilului cerând ajutorul autorităţilor. Ei spun că au observat mai multe bucăţi mici de tencuială pe marginea trotuarului. În momentul în care au privit către ultimul etaj al clădirii, au observat o bucată de beton, lungă de aproape un metru, care stătea să cadă. „Am intervenit, cu ajutorul unei autoscări, pentru eliminarea unei bucăţi de tencuială desprinse de pe faţada blocului. Dacă s-ar fi prăbuşit, exista pericolul ca trecătorii să fie răniţi“, a declarat Mihai Munteanu, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. „M-am speriat! Eram în casă şi am văzut pompierii la geam. Am ieşit şi am observat cum atârnau de marginea blocului bucăţile de tencuială. Vă daţi seama ce se putea întâmpla dacă era cineva lovit în cap...“, a declarat o femeie care locuieşte în blocul respectiv. În urmă cu două săptămâni, o femeie de 35 de ani, din Bucureşti, a fost internată, în stare critică, după ce fost lovită în cap de mai multe bucăţi de tencuială desprinse de pe balconul unui bloc din zona Piaţa Iancului.