Tenismena constănţeană Raluca Şerban va reprezenta... Cipru

07:52:25 / 28 Noiembrie 2018

Foarte bine

Sportul este o prioritate pentru cei care conduc Romania doar dupa ce sportivii,de cele mai multe ori prin eforturi financiare proprii uriase,obtin succese mondiale notabile. Si acum ma intreb care a fost contributia Romaniei la performanta Simonei de a fi pe locul 1 in lume la un sport de larga popularitate de s-a deranjat primarita capitalei sa-i acorde distinctii onorifice. In huiduielile binemeritate ale miilor de spectatori prezenti in tribune!