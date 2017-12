Tenismenele tricolore au ieșit din Grupa Mondială a FED Cup

Duelul dintre România și Germania, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a FED Cup, disputat sâmbătă și duminică, la Cluj-Napoca, s-a încheiat cu victoria oaspetelor, astfel că tenismenele tricolore au părăsit Grupa Mondială a întrecerii. Ziua de sâmbătă a fost deschisă de duelul dintre Irina-Camelia Begu, locul 35 WTA, și Angelique Kerber, locul 2 WTA, dominat clar de câștigătoarea din acest an de la Australian Open, care s-a impus cu 6-2, 6-3. Egalitatea a fost restabilită de liderul echipei tricolore, constănțeanca Simona Halep, locul 6 WTA, învingătoare după un meci-maraton în duelul cu Andrea Petkovic, locul 30 WTA, cu scorul de 6-4, 6-7 (5/7), 6-4. Ușor accidentată, sportiva în vârstă de 24 de ani nu a mai putut repeta performanța și în primul joc al zilei de duminică, fiind spulberată de Kerber, cu scorul de 6-2, 6-2. „Ea a jucat un tenis foarte bun și are mare încredere în ea. I-au intrat toate mingile pe tușă și asta m-a demoralizat un pic, dar și eu am jucat puțin mai slab. Nu am avut timp să mă recuperez și am avut dureri la picior, dar nu vreau să găsesc scuze, Kerber a fost mai bună”, a explicat Halep. Pentru ultimul meci de simplu, căpitanul nejucător al tricolorelor, Alina Tecșor, a decis să o trimită în teren pe Monica Niculescu, locul 31 WTA, în locul lui Begu, iar aceasta a fost la un pas de a transforma meciul de dublu într-unul decisiv. Din păcate, a ratat două mingi de meci, iar Petkovic a revenit și a adus punctul victoriei pentru Germania, cu scorul de 0-6, 7-6 (7/1), 6-3.

HALEP, CAP DE SERIE NR. 4 LA STUTTGART

Halep a fost desemnată a patra favorită a turneului de la Stuttgart, care se va desfășura săptămâna viitoare și va avea premii în valoare totală de 693.900 dolari. Constănțeanca va juca direct în optimile de finală, contra învingătoarei dintre rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 27 WTA, și o jucătoare venită din calificări. „Mă doare încă glezna. Este o durere destul de mare, iar piciorul s-a umflat un pic. Trebuie să mă recuperez și să văd ce tratament trebuie să urmez. Eu sper să joc cât mai târziu la Stuttgart. Momentan mă doare, dar voi merge la turneu și voi încerca să joc”, a explicat Halep. Prezența sa este pusă sub semnul întrebării din cauza accidentării suferite la Cluj-Napoca. Pe tabloul principal se află și Niculescu, care va juca în primul tur cu Caroline Garcia (Franța, locul 45 WTA).

