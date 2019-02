Tenismenele tricolore au scris istorie în FED Cup

„România a învins deţinătoarea trofeului Cehia cu 3-2 pentru a se califica în premieră în semifinalele FedCup”, a fost postarea de pe contului ofcial FedCup de pe Twitter, după superba victorie de la Ostrava a tenismenelor tricolore din sferturile de finală ale Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas.

România s-a calificat în premieră în semifinalele competiţiei în acest format, valabil din 1995, atunci când Cupa Federaţiei şi-a schimbat denumirea în FED Cup. În 1973, la prima participare, Virginia Ruzici, Mariana Simionescu şi Judith Gohn au fost eliminate de Africa de Sud, în semifinale Cupei Federaţiei, la un turneu cu 32 de echipe, desfăşurat la Bad Homburg, în RFG.

Duminică seară, la Ostrava, căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, a considerat calificarea echipei în penultimul act drept un moment istoric şi a adăugat că îşi doreşte să aducă trofeul acasă.

Karolina Pliskova (locul 5 WTA) a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Mihaela Buzărnescu (locul 29 WTA), iar Simona Halep (locul 3 WTA) a trecut, cu scorul de 6-4, 6-0, de Katerina Siniakova (locul 44 WTA). Duminică, Simona Halep a învins-o pe Karolina Pliskova, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, în al treilea meci al întâlnirii, iar Katerina Siniakova a întrecut-o pe Mihaela Buzărnescu, cu scorul de 6-4, 6-2.

A urmat meciul decisiv, în care cuplul Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) / Monica Niculescu (locul 51 WTA) a câştigat confruntarea cu perechea Katerina Siniakova (locul 1 WTA de dublu) / Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2/7), 6-4, 6-4, aducând punctul victoriei cu 3-2 în confruntarea cu deţinătoarea trofeului, Cehia.

„TOTUL A FOST POSIBIL DATORITĂ SIMONEI”

„Ne-am dorit atât de mult să câştigăm şi am reuşit. Am jucat împotriva perechii numărul 1 în lume şi am câştigat. M-am simţit foarte bine săptămâna asta, totul a fost fantastic. Sunt fericită că pot reprezenta România”, a spus Monica Niculescu.

„Totul a fost posibil datorită Simonei. Am ajuns în postura de 2-2, nu a fost uşor pentru că emoţiile erau foarte mari. Am fost aşa şi acum trei ani şi nu ne-am calificat, am pierdut acasă, dar cu aşa o galerie nu puteam să pierdem şi acum. Am luptat pentru fiecare punct. Cum am învins? A fost dorinţă. Atât! Nici nu-mi vine să cred ce am realizat, probabil o voi face în câteva ore. Mă simt epuizată acum”, a completat Irina Begu.

„Din tribune a fost şi mai greu, am avut emoţii mari, dar mă bucur atât de mult pentru fete. Am jucat cu o mare, mare campioană, Cehia, o campioană enormă şi am reuşit să câştigăm. Fetele sunt extraordinare. Pentru mine înseamnă enorm, îmi doream tare mult şi aşa cum am spus, anul acesta dau totul pentru echipa de Fed Cup. Sper să nu ne oprim aici, sper să mergem mai departe cu bine. Pentru ţara noastră este un lucru enorm şi micuţii care se apucă de tenis trebuie să aibă încredere că visul acesta poate deveni realitate”, a declarat Simona Halep, la Telekom Sport, după superba victorie de la Ostrava.

Cehia triumfase de şase ori în FED Cup în ultimii opt ani, câştigând 13 din ultimele 14 întâlniri, de zece ori la rând pe teren propriu, unde era neînvinsă din 2009.

În penultimul act, România va înfrunta Franţa, în deplasare, la 20 şi 21 aprilie.