Tenismenele tricolore, favorite în fața Germaniei

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, consideră că echipa României a plecat cu șansa a doua în meciul de FED Cup cu Cehia, pierdut cu 2-3, dar va fi favorită împotriva Germaniei, în barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, programat în perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca. „Dacă facem o comparație, consider că Cehia are un plus de valoare față de adversara noastră de acum, Germania. Și statistica ne arată același lucru, Cehia a câștigat ultimele trei ediții ale FED Cup. Așa că este mai puternică. Asta nu înseamnă că va fi ușor pentru noi. Dacă în fața Cehiei plecam cu a doua șansă, acum, împotriva Germaniei suntem favoriți”, a spus Cosac. Oficialul a adăugat că în întâlnirea cu Germania va fi o presiune suplimentară, deoarece de acest rezultat depinde menținerea în elită tenisului mondial feminin. „Sunt convins că va fi un meci echilibrat, iar pentru noi și o presiune suplimentară, pentru că este baraj și ne dorim extrem de mult să rămânem în Grupa Mondială. Germania vine cu cea mai bună echipă a ei, din ce am înțeles, adică nu vor lipsi Kerber sau Petkovic, dar eu am foarte mare încredere în fetele noastre”, a afirmat președintele federației.

Fostul tenisman crede că suprafața de joc, zgura, le va avantaja pe tenismenele tricolore, fiind preferată atât de Simona Halep, cât și de Monica Niculescu și Irina-Camelia Begu, liderele echipei României. „Fetele, împreună cu Tecșor, au decis să jucăm acest meci cu Germania pe zgură. Consider și eu că zgura este mai avantajoasă pentru noi, mai ales că numărul 1 al adversarelor noastre, Kerber, a câștigat titlul său de Mare Șlem pe hard. Dar, repet, decizia de a juca de această dată pe zgură aparține fetelor și căpitanului nejucător”, a menționat Cosac.

COMPONENȚA ECHIPEI ROMÂNIEI

Echipa României pentru întâlnirea cu Germania va fi formată din tenismena constănțeană Simona Halep (locul 6 WTA), Monica Niculescu (locul 32 WTA), Irina Begu (34 WTA) şi Alexandra Dulgheru (97 WTA). „Echipa de Fed Cup a României pentru întâlnirea cu Germania reuneşte cele mai în formă jucătoare ale momentului. Simona, Irina, Monica şi Alexandra sunt bucuroase şi mândre să reprezinte din nou culorile României, împotriva unei echipe puternice. Formăm o echipa omogenă, echilibrată şi optimistă, pregătită să lupte pentru a rămâne în Grupa Mondială. Întâlnirea va fi cu siguranţă una foarte disputată, Germania fiind o echipa solidă, dar credem în sansa noastră şi în devotamentul fetelor. Mulţumim fanilor că sunt alături de echipa României şi îi aşteptăm cu drag la Cluj din nou, unde ne-am simţit foarte bine în februarie”, a declarat Alina Tecşor.

Căpitanul-nejucător al echipei Germaniei, Barbara Rittner, le-a convocat pentru duelul de la Cluj-Napoca pe Angelique Kerber (locul 2 WTA), Andrea Petkovic (locul 28 WTA), Annika Beck (locul 40 WTA) şi Julia Goerges (locul 58 WTA).

