Tenismenele tricolore, pregătite pentru confruntarea din FED Cup

Sâmbătă și duminică, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va găzdui întâlnirea România - Elveția, în play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, învingătoarea urmând să evolueze sezonul viitor în prima grupă valorică. Pentru meciurile din weekend, căpitanul-nejucător Florin Segărceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel mizează pe următoarele tenismene: Simona Halep (locul 1 WTA), Sorana Cîrstea (34 WTA), Irina Begu (38 WTA) și Mihaela Buzărnescu (40 WTA). Pentru formația elvețiană, căpitan-nejucător Heinz Günthardt și antrenoare Martina Hingis, vor juca Timea Bacsinszky (locul 46 WTA), Viktorija Golubic (107 WTA), Jil Teichmann (136 WTA) şi Patty Schnyder (149 WTA). Convocarea lui Schnyder, sportivă în vârstă de 39 de ani, în locul Belindei Bencic (71 WTA), accidentată, a surprins tabăra tricoloră.

„Pot să spun că am fost puţin surprinsă. Mă aşteptam să vină o junioară, dar au preferat experienţa. Am jucat de câteva ori cu ea acum şase sau şapte ani. Mă bucur să o revăd în circuit. Este extraordinar ce face. Să joace la această vârstă, pentru mine e admirabil! Pe Bacsinszky am văzut-o la ultimele turnee, am urmărit rezultatele, pe celelalte nu am apucat să le văd. Sper să avem meciuri foarte bune”, a declarat Simona Halep la conferința de presă desfășurată miercuri, la Cluj-Napoca, ocupanta primului loc WTA considerând că actuala generația este cea mai valoroasă din istoria tenisului de câmp feminin din România.

„Eu, de ficare dată când am venit la echipă, am fost în diferite combinaţii, ca să spun aşa. Însă mereu atmosfera a fost foarte frumoasă. Tot timpul am reuşit săptămâna asta să facem front comun şi să tragem practic pentru victorie. Avem foarte multe jucătoare care pot face parte din echipă. Putem să venim cu două echipe de FED Cup”, consideră Sorana Cîrstea.

„Într-un fel, să spunem, avem o şansă mai bună, prin lipsa unei jucătoare importante, e vorba de Bencic, care nu participă la această întâlnire. În rest, sunt surprins de alegerea unei veterane, dacă se poate spune aşa, în echipă, cu experienţă foarte mare. Probabil din acest motiv au ales-o”, a spus Florin Segărceanu.

Întâlnirea România - Elveția are loc după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă, 21 aprilie, urmând ca duminică, 22 aprilie, să se joace celelalte două partide de simplu și meciul de dublu.