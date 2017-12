Tensiuni la discursul lui Iohannis în Parlament. PSD a părăsit sala!

15:05:53 / 18 Februarie 2017

ioha

Pe ioha il doare fix in cot de coruptie ca este sau nu este El este nervos ca romanii nu vor ca partidul sau sa conduca tara(pnl ) ca a obtinut un scor minuscul la alegerile de primari dar si pe 11 decembrie Primul lucru pe care l a facut dupa alegerile parlamentare a fost sa se intalneasca cu liderii pnl sa i urecheasca si apoi sa i indemne la boicot total asupra PSD ULUI Si s a vazut Au inceput sa i puna bete in roate primarului psd din bucuresti dna FIREA Nu a invitat o la ziua romaniei 1 dec nici pe dansa dar nici pe pesedisti La invitat pe Traian basescu Vazand ca pnl ul nu prea i raspunde la comenzi si a atras partidutul lui plicusor ban pe care il asmuteste contra psd ului Pe domnia sa nu l intereseaza coruptia Daca l ar fi interesat nu ar fi facut dosare pentru inlaturarea opozitiei Si el este corupt si inca cu fapte grave(Falsuri in acte si furt de case)