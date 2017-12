Tensiuni militare în Marea Neagră

Corveta Forţelor Navale Române, \\\"Contraamiral Eustaţiu Sebastian\\\", cu 102 de marinari români la bord, participă în perioada 4 – 26 august, la prima fază a celei de a opta activări a Grupării Navale Blackseafor(BSF). Programul acestei misiuni cuprindea, înainte de începerea războiului dintre Rusia şi Georgia, şi acostarea în porturile celor două state aflate în conflict. Nava se află în prezent în portul Sevastopol din Ucraina. Agenda navelor BSF continua, în zilele următoare cu activităţi în portul Novorosiisk din Rusia, iar ceremonialul de închidere al acestei misiuni internaţionale urma să se deruleze în portul georgian Batumi, pe data de 22 august. Gruparea navală reuneşte nave şi echipaje sub pavilioanele tuturor celor şase state riverane Mării Negre - Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Ucraina şi Turcia. Acestă forţă care reprezintă cooperarea tuturor marinelor militare amintite, acţionează sub un comandament propriu, \\\"la chemare\\\", şi este activată de două ori pe an pentru a desfăşura exerciţii navale. Tipul activităţilor desfăşurate vizează atît antrenarea în comun a echipajelor participante în misiuni militare de combatere a terorismului şi traficului pe mare cît şi intervenţii umanitare în caz de dezastre. Temelia acestei structuri navale o constituie rolul de socializare şi prietenie între forţele navale ale naţiunilor unite prin aceeaşi mare. La activarea curentă a BSF participă fregata Oruc Reis (Turcia), nava de comandament şi război electronic Slavutich (Ucraina), corveta Smeli (Bulgaria) şi nava de desant Azov (Federaţia Rusă). Reprezentantul Minsterului Apărării, Andreea Dumitru, a afirmat, ieri, că Blackseafor este un exerciţiu multinaţional, iar o eventuală decizie privind activităţile acestuia poate fi luată doar prin consultarea tuturor ţărilor implicate.

Quo vadis, Blackseafor?

Blackseafor înseamnă prietenie şi colaborare între marinele amintite.

Blackseaforul trece prin momente de cumpănă în aceste ceasuri în care mai multe nave de război ale Federaţiei Ruse s-au mobilizat în apropierea ţărmului georgian. Ucraina a ameninţat duminică Moscova că va interzice întoarcerea în portul Sevastopol, din sudul Crimeei, a navelor din flota rusă trimise împotriva statului suveran Georgia. De altfel, două dintre navele ruse trimise către apele teritoriale georgiene s-au întors duminică în Rusia, în portul Novorosiisk. Mai mult, luni, Şeful Statului Major al forţelor ruse a averizat că toate navele şi aeronavele care vor pătrunde în \\\"zona de securitate\\\" din Marea Neagră din apropierea coastelor republicii separatiste georgiene pro-ruse Abhazia vor fi \\\"distruse\\\".