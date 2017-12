Tentativă de omor pedepsită cu suspendare

Un bărbat din localitatea constănţeană Ostrov a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru tentativă de omor. În plus, Cristian Cântăbine are un termen de încercare de şapte ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală, în caz contrar el riscând să ajungă după gratii. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă. Conform anchetatorilor, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie 2011, Cântăbine a avut o altercaţie cu Vasile Bărăitaru, într-o discotecă din Ostrov, după ce s-au luat la ceartă din cauza unor neînţelegeri mai vechi. Potrivit procurorilor, în jurul orei 3.00, Bărăitaru a părăsit localul, plecând către casă în maşina unui prieten. Pe drum, Cristian Cântăbine, care şi-a urmărit rivalul, a blocat în trafic autoturismul respectiv şi a tăbărât cu pumnii şi cu picioarele pe Vasile Bărăitaru, care coborâse din maşină pentru a discuta cu el. După ce şi-a potolit furia, agresorul a fugit. Victima a fost transportată cu ambulanţa la spital, medicii stabilind că bărbatul a suferit leziuni în zona capului şi a abdomenului. În urma examinării medico-legale s-a constatat că Bărăitaru a vut nevoie de 40-45 de zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca. Pe 7 noiembrie 2011, Cristian Cântăbine a fost arestat preventiv, dar a doua zi a fost pus în libertate. În februarie 2012, el a fost trimis în judecată.