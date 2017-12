Tentativă de record european în construcții sociale

Aproximativ 800 de voluntari, inclusiv celebrități din lumea artei, televiziunii și politicii, și-au anunțat participarea, sub genericul "Big Build", la un eveniment ce vizează stabilirea, în perioada 3 - 7 octombrie, în Bacău, a unui record european în domeniul contrucțiilor sociale: ridicarea a 40 de case în doar cinci zile destinate unor familii vulnerabile. Alți 1.200 de voluntari vor lua parte la curățarea terenurilor și realizarea fundațiilor caselor. "Estimăm, astfel, să fie cea mai impresionantă acțiune de construcție accelerată și voluntariat derulată până în prezent în Europa, dacă nu chiar și în lume, la care vor fi prezenți oameni pasionați de realizarea unor acte caritabile din 15 țări europene, dar și din SUA și Canada, alături de reprezentanți a patru cunoscute companii ce acționează în județ și de membri ai familiilor ce vor primi locuințele", a declarat miercuri, pentru Agerpres, Loredana Modoran, coordonator dezvoltare resurse al organizației "Habitat for Humanity România", inițiatoarea proiectului. Potrivit Loredanei Modoran, familiile care vor beneficia de noile spații de locuit care vor fi ridicate prin efortul colectiv al voluntarilor nu au în prezent o locuință decentă. „Membrii acestora vor trebui să muncească la ridicarea caselor din noua comunitate și să returneze către „Habitat for Humanity România“ costul locuinței la prețul materialelor de construcție pe o perioadă de 20 de ani, în rate lunare, fără dobândă, fără profit. Astfel, sistemul "Habitat for Humanity", dezvoltat de 40 de ani în 70 de țări din întreaga lume, responsabilizează familiile beneficiare și asigură fondurile pentru construcția și renovarea de locuințe pentru alte familii dezavantajate", a precizat Loredana Modoran. Ea a subliniat implicarea autorităților locale, care prin intermediul Primăriei și Consiliului Municipal au pus la dispoziție terenul pe care vor fi ridicate casele. „Habitat for Humanity România“ a ajutat, în cei 20 ani de când funcționează în țară, peste 64.000 de oameni să aibă un loc mai bun în care să trăiască. Aproximativ 30.000 de voluntari au muncit până acum pe șantierele organizației. Statisticile privind locuințele indică faptul că România se înscrie printre țările având cele mai îngrijorătoare situații din Uniunea Europeană în domeniu. Peste 5 milioane de români locuiesc în condiții severe de sărăcie, potrivit Eurobarometrului. Dintre aceștia, 1,5 milioane sunt copii. 41,2% din populația țării nu are acces la apă în locuințe ori grupuri sanitare în casă, în timp ce media europeană este de 3,1%. Datele recente relevă și faptul că 58% dintre români trăiesc în locuințe suprapopulate, în timp ce media europeană este de 17,8%.