O sugestie de demisie reprezintă, pentru unii, un motiv suficient pentru a încerca să îşi pună capăt zilelor. Viorica Stemate, angajată a Poliţiei Comunitare din cadrul Primăriei Valu lui Traian, a avut toate ingredientele necesare pentru a-i reuşi o asemenea tentativă. Numai că, înainte să înfăptuiască „glorioasa“ faptă, a anunţat reprezentanţii mass media şi a apelat numărul de urgenţă 112. După numeroase apeluri care au anunţat aceeaşi tentativă de suicid, medicii de la Serviciul de Ambulanţă s-au deplasat la casa împricinatei şi i-au acordat primul ajutor, femeia de 38 de ani fiind găsită conştientă şi cooperantă, ba, mai mult, cuprinsă de regrete. Ori timpul a fost foarte scurt până au ajuns medicii pentru a-i acorda primul ajutor, ori pastilele (pentru eliminarea pietrelor de la rinichi) nu au fost suficiente pentru a-i pune capăt zilelor, cert este că femeia a fost salvată, iar cei doi copii ai săi nu au rămas fără mamă. Ideea de a apela la suicid i-a venit femeii după o şedinţă desfăşurată la Primărie, în cadrul căreia primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, i-a sugerat să-şi dea demisia, acuzând-o de comportament inadecvat la locul de muncă. „Am adunat în şedinţă, ieri, toţi angajaţii Primăriei, pentru a discuta lucruri punctuale despre activitatea pe care o desfăşoară. Le-am atras atenţia angajaţilor Poliţiei Comunitare că trebuie să se poarte frumos cu oamenii pentru că sunt în slujba lor. În special Vioricăi Stemate i-am atras atenţia că am primit mai multe reclamaţii de la oameni care au fost înjuraţi sau loviţi de ea. În plus i-am spus că ar fi bine să-şi dea demisia de onoare din cauza legăturilor pe care le are cu mai mulţi infractori. E ciudat ca un om al legii să primească în casa lui infractori. Şi-a dat demisia, a lăsat cheile de la birou şi a plecat“, a declarat Mitroi, care a adăugat că după jumătate de oră a fost sunat de fiica fostei angajate, care i-a spus că mama sa încearcă să se omoare. De cealaltă parte, Viorica Stemate contrazice parţial afirmaţiile lui Mitroi şi susţine că primarul a dat-o afară, nu i-a cerut demisia de onoare.