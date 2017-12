Tentativă de suicid

Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă ieri după-amiază, după ce un constănţean a sunat la 112 şi a anunţat că o femeie ameninţă că se aruncă de pe un bloc cu opt etaje, de pe bulevardul Ferdinand, din Constanţa. Un echipaj al Secţiei 3 Poliţie Constanţa, împreună cu ofiţerii Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” şi un echipaj de ambulanţă s-au deplasat la adresa respectivă. Femeia a a ajuns în pragul disperării din cauza sărăciei. “Nu am locuinţă, mama m-a lăsat la 18 ani, nu am unde să dorm, nu am ce să mănânc! Vreau să mă omor pentru că nu mai pot trăi o viaţă de mizerie! Nu mai suport!”, striga femeia. Un agent al Secţiei 3 a urcat pe bloc pentru a încerca să discute cu femeia şi s-a dat drept jurnalist. După minute în şir de negocieri în care i s-a spus că problemele îi vor fi rezolvate şi că se va lua legătura cu persoanele competente, poliţistul s-a apropiat din ce în ce mai mult de ea până când a reuşit să o îndepărteze de marginea blocului. “M-am dat drept jurnalist pentru că oamenii, de obicei, la vederea camerei de luat vederi, au impresia că necazul pe care îl au se popularizează şi prin prezentarea cazului s-ar putea găsi unele persoane care să îi ajute”, a declarat ag. pp. Nicolae Popa, din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa. Când a coborât de pe bloc, femeia ţinea în mână o lamă şi le-a spus oamenilor legii că intenţiona să îşi taie venele. Poliţiştii au aflat identitatea sinucigaşei: Lăcrămioara Bistraie, de 33 de ani, din Constanţa. “Femeia revendica anumite aspecte de ordin social şi probleme financiare. Nu are domiciliu şi are probleme cu documentele de identitate. În privinţa actelor de identitate o vom ajuta noi”, a declarat cms Mircea Vizitiu, şeful Secţiei 3 Poliţie Constanţa. Oamenii legii spun că femeia nu se află la prima tentativă de acest gen pentru că în urmă cu doi ani a mai încercat să se sinucidă. La acea dată a fost internată în Clinica de Neropsihiatrie de la Palazu, de unde a fost externată în cursul zilei de ieri Lăcrămioara Bistraie a fost transportată la Clinica de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare.