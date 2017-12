Teo a ajuns la medic

În ciuda unor probleme de sănătate care, în urmă cu trei ani, aproape că au omorât-o, prezentatoarea TV Teo Trandafir munceşte mult în continuare şi se pare că se confruntă iar cu ceva probleme. Deşi ieri a ajuns de urgenţă la un spital privat din Capitală, Teo nu are de gând să intre în concediu medical sau să-şi ia măcar o pauză scurtă din activitatea profesională. Stresul şi oboseala din ultima vreme au afectat-o pe prezentatoarea TV într-o măsură atât de mare, încât ieri s-a prezentat la doctor, iar în urma investigaţiilor, vedeta a fost diagnosticată cu dispepsie, o tulburare a procesului de digestie. „Nu ştiu să vă spun exact ce presupune acest lucru, dar aşa mi-au spus medicii, că am dispepsie. În ultima vreme am fost foarte stresată şi obosită şi se pare că aceste stări şi-au spus cuvântul. Mi-a scăzut şi tensiunea, aşa că am mers de urgenţă la spital. Doctorii mi-au dat un tratament şi mi-au spus că în câteva zile voi fi bine. (…) Şi în mormânt dacă aş fi, şi tot vin la emisiune. Este sfântă!“, a declarat, ieri, Teo Trandafir.