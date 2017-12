Teo ajunge din nou la operație

Teo Trandafir va fi nevoită să se opereze din nou. După mai multe intervenții la pancreas, care i-au salvat viața, în urmă cu trei ani, și una de micșorare a stomacului, vedeta de televiziune va ajunge din nou pe masa de operație. De această dată, Teo trece pe la chirurg pentru a-și rearanja mușchii abdominali, afectați de operația la pancreas de acum trei ani și de perioada în care a slăbit după ce și-a micșorat stomacul.

„Îmi este frică de mor, dar, pe de altă parte, sunt conștientă că altfel nu se poate, iar cu cât las timpul să treacă, situația se agravează! Am vorbit cu medicul meu și, în scurt timp, trebuie să îmi pună o plasă de susținere a mușchilor abdominali, care sunt făcuți praf după operația de anul trecut. Mai am de slăbit vreo câteva kilograme, apoi, o vreme, e musai să rămân în aceeași greutate, pentru ca mușchiul să se adune, unul lângă celălalt, și abia pe urmă intervine chirurgul! Recunosc că mi-e teamă, deoarece știu ce înseamnă să treci prin experiențe de acest gen, am stat mult pe patul de spital și momentele acelea nu m-au întărit, dimpotrivă”.