Teo regretă că nu a rezistat... grasă

Mereu în luptă cu kilogramele în plus, dar mai ales cu cârcotaşii ale căror răutăţi şi glume au făcut-o să recurgă, în ultimii ani, la diete drastice, care i-au pus viaţa în pericol, vedeta TV Teo Trandafir a luat, de câteva luni, decizia de a-şi micşora chirurgical stomacul. Intervenţia a fost un succes, iar rezultatele sunt din ce în ce mai vizibile, silueta acesteia prinzând contur pe zi ce trece. Totuşi, Teo spune că kilogramele în minus nu au transformat-o într-o altfel de persoană, recunoscând că a fost extrem de afectată de gura lumii.

„În spatele ochilor mei au fost aceleaşi gânduri, chiar dacă am fost grasă şi am avut 140 de kilograme. Sigur, forma fizică este importantă, dar eu vă spun, din propria experienţă, că eşti acelaşi om. Oamenii te judecă, te cataloghează, râd de tine, iar acest lucru te doare şi, la un moment dat, cedezi presiunilor adaptându-te, chiar dacă nu îţi doreşti asta neapărat. Presiunea a fost atât de mare încât eu n-am rezistat. Este unul dintre marile mele regrete, că nu am rezistat grasă!”, a mărturisit Teo.