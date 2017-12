Teo susţine un curs la Constanţa

Vedeta TV Teo Trandafir vine, astăzi, la Constanţa, pentru a susţine, împreună cu echipa Training Pro, de la ora 19.00, la hotelul Balada Nej, un curs de comunicare şi dezvoltare personală. Cursul este programat să se desfăşoare până duminică inclusiv.

„Cursurile mele de comunicare şi dezvoltare personală sunt, cred eu, un ajutor, un sprijin. Am întâlnit, de-a lungul vieţii mele, oameni care nu-şi pot stăpâni emoţiile, care n-au încredere în ei înşişi, care au multe de spus, dar sunt împiedicaţi, de ei sau de ceilalţi, de vremuri sau de societate, de familie chiar. Am fost educaţi astfel. Să aşteptăm, să nu deranjăm, să vorbim doar când suntem întrebaţi. Cursurile acestea sunt o imensă bucurie pentru mine, pentru că pot să-i învăţ pe cei pe care-i am în faţă să spună, să comunice, să arate, să argumenteze, să „deranjeze”! Cu tact şi răbdare, ne putem face auziţi. Apoi, vom fi şi ascultaţi. Ştiu ce spun şi voi demonstra asta cu argumente”, a scris Teo Trandafir pe blogul său. Persoanele interesate pot găsi mai multe informaţii pe site-ul trainingpro.ro.

(C. S.)