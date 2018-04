Teodorovici, de 1 Mai, la mare! Stă cu ochii pe ANAF sau pe o anumită plajă?

Să nu cumva să vă imaginaţi că aleşii au vacanţă de 1 Mai. Dacă vă gândiţi la asta, sunteţi într-o incredibilă eroare. Unii dintre ei muncesc de 1 Mai - este adevărat, la malul mării - însă scopul este acela de a controla activităţile economice şi de a proteja contribuabilul. Mai precis, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat, miercuri, că de 1 Mai va fi pe litoral pentru a veghea ca ANAF să-şi desfăşoare acţiunile de verificare fără perturbarea activităţilor economice. "Am discutat şi cu domnii de la Antifraudă şi planul domniilor lor este acela de a fi prezenţi pe litoral, în schimb i-am rugat foarte clar să nu cumva să afecteze activitatea vreunui agent economic, să nu cumva să aud astfel de practici în teritoriu, dar nu trebuie să-şi facă nimeni vreo problemă sau să aibă teamă în faţa acestor verificări ale ANAF-ului. Cine respectă legea, cine bate pe casă ceea ce încasează este prietenul nostru", a precizat Teodorovici, la Palatul Parlamentului.

Cu alte cuvinte, poate că, în acest an, hoardele dezlănţuite ale ANAF nu vor mai descinde în forţă pe litoral, cu zeci de maşini, chef de scandal şi amendat băbuţe care vând un fir de pătrujel. Cel puţin aşa ne linişteşte ministrul Finanţelor, care a adăugat că va fi prezent pe litoral şi va veghea, "din umbră", ca ANAF-ul să-şi respecte contribuabilul. "Voi fi prezent, sper, pe litoral şi, din acest motiv, să veghez ca cei de la ANAF să-şi respecte contribuabilul fără să perturbe activitatea economică în nicio zonă. Nu pot să particip, dar am să veghez din umbră, poate să fie ziua, poate să fie noaptea", a spus Teodorovici.Este de apreciat ubicuitatea ministrului Finanţelor, căci litoralul este mare. De asemenea, lipsa de repede orare poate stârni teamă în sufletele celor care nu aplică legea aşa cum trebuie. Suntem convinşi că inspectorii ANAF vor fi brici şi vor tremura în panmtalonii scurţi cu imprimeu cu palmieri la gândul că onor ministrul se află printre ei. Ei, nu chiar printre ei, căci nu ne putem aştepta ca ditai oficialul să se plimbe prin plin soare, alături de prostime. Şi nici nu e ok să se bronzeze excesiv. Rămâne de văzut dacă toată această poveste a fost aruncată în spaţiul public de dragul contribuabilului sau de dragul vreunui obraz subţire de domnişoară, nu tocmai tinerică, pe plaja căreia se va produce, în toată splendoarea, domnul ministru şi autoritatea sa?