Teoria conspiraţiei sau... nu?

Senatorul Valer Marian pare un personaj desprins din filmele hollywood-iene. El povesteşte că a fost monitorizat cu elicopterul de serviciile secrete şi că americanii au făcut presiuni să fie dat deoparte din conducerea PSD. În semn de protest, Marian s-a autosuspendat miercuri din PSD. El a fost până săptămâna trecută preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Satu-Mare. Vineri, el a renunţat să mai candideze pentru un nou mandat, deşi a fost susţinut de „toate cele 65 de organizaţii locale“, iar miercuri s-a autosuspendat „temporar“ din partid. Într-o declaraţie făcută în Parlament, în luna februarie, Valer Marian a declarat că Statele Unite îi umilesc pe români pentru că le impun vize, nu acordă României „ajutoare substanţiale“ şi, mai mult, „ne acaparează resursele“. „Nu voi fi sluga Americii“, spunea senatorul PSD. Se pare că serviciile secrete nu s-au dedat numai la urmărirea informativă a senatorului PSD. Valer Marian a început deodată să se simtă foarte rău. „Din august 2011 am început să am o stare de rău, în sensul unei nervozităţi crescute, au apărut probleme legate de concentrare, de memorare, de exprimare, am făcut analize. Mi s-au depistat două microleziuni ischemice, una în zona frontală şi una în zona laterală. Vă rog să mă credeţi că nu am mania persecuţiei, sunt un om destul de calm, dar mi-am ridicat şi eu semne de întrebare“, s-a destăinuit senatorul. (I.H.)