Ţeparii RCA, puşi să plătească penalizări

Asigurătorii care le fac zile negre clienţilor cu poliţă RCA vor fi puşi să plătească penalizări zilnice de 0,2% din valoarea daunelor cuvenite, potrivit noilor norme ale CSA, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2012. Decizia a fost luată ca urmare a numărului mare de plângeri din partea românilor. De asemenea, sistemul bonus-malus se va aplica, de anul viitor, şi pentru persoanele juridice, iar multe dintre termenele de amânare şi „analiză” de care dispuneau asigurătorii au fost înjumătăţite.

DECIZIE UNANIMĂ Asigurătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce decurg din poliţele RCA sau le îndeplinesc defectuos vor plăti, pentru fiecare zi de întârziere, penalizări de 0,2% din valoarea despăgubirii cuvenite, a anunţat ieri Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Totodată, începând cu 1 ianuarie 2012, sistemul bonus-malus se va aplica şi persoanelor juridice. „Decizia CSA a fost motivată de volumul mare de sesizări şi reclamaţii legate de plata despăgubirilor pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. Schimbările, corelate cu o monitorizare riguroasă a trendurilor pe segmentul RCA, vizează obţinerea unui nivel optim de protecţie a asiguraţilor şi păgubiţilor”, spune preşedintele CSA, Constantin Buzoianu. Propunerile de modificare a reglementărilor au fost discutate împreună cu asociaţiile profesionale din domeniu, respectiv Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR) şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR).

TERMENE MICŞORATE Există însă şi ceva veşti bune pentru firmele de profil. Astfel, autorizarea pentru vânzarea poliţelor RCA a devenit permanentă, companiile nemaiavând obligaţia de a depune documentaţia necesară avizării la finele fiecărui an. Totuşi, asigurătorii sunt obligaţi să respecte în permanenţă condiţiile impuse de CSA. Potrivit noilor norme, asigurătorii vor plăti despăgubiri dacă, în termen de cel mult trei luni de la avizarea daunei, nu anunţă clienţii că pretenţiile de despăgubire au fost respinse. În plus, ei trebuie să şi explice de ce au respins cererile. În plus, termenul în care asigurătorul are obligaţia de a comunica păgubiţilor intenţia de a desfăşura investigaţii a fost redus de la 10, la 5 zile. Începând cu 2012, limitele de despăgubire vor atinge pragurile impuse la nivel european. Astfel, pentru pagubele materiale produse într-un accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire va fi de un milion euro (echivalent în lei, la cursul oficial, stabilit de banca centrală în ziua producerii accidentului). Nu în ultimul rând, pentru vătămări corporale şi decese, noua limită este de 5 milioane euro.