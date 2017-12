„Ţepe” fiscale de peste 3,1 milioane lei

Trei societăţi din Constanţa sînt cercetate pentru o evaziune de peste 3,1 milioane lei. Potrivit Gărzii Financiare Constanţa, în urma verificărilor făcute la SC Mangearia SRL Constanţa şi SC Mircom Plus SRL Constanţa s-a constatat că acestea au comercializat cereale - grîu, floarea soarelui, porumb, rapiţă, orz - către alte societăţi din Constanţa. Cele două firme nu funcţionează însă la sediul social declarat, iar din acest motiv, comisarii Gărzii Financiare nu au putut verifica înregistrarea operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă. Astfel, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă de 317.805 de lei pentru SC Mangearia SRL, respectiv, în valoare de 2.484.854 de lei, pentru SC Mircom Plus SRL. Totodată, comisarii Gărzii Financiare Constanţa au constatat că SC Lucani Servicom SRL, cu sediul social declarat în comuna constănţeană Mihail Kogălniceanu, dar al cărei administrator are domiciliul în judeţul Galaţi, a achiziţionat de la o firmă din Brăila criblură în valoare de peste 1,3 milioane de lei, pe care însă a comercializat-o fără să înregistreze tranzacţia în evidenţa financiar-contabilă. Prejudiciul adus statului este în valoare totală de 382.679 lei. În toate cele trei cazuri au fost făcute sesizări penale, care au fost transmise Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. De asemenea, au fost întocmite şi adrese către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, pentru stabilirea cu exactitate a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.