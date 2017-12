Terapie cu delfini pentru copiii cu autism

Nu de puţine ori medicii sunt puşi în faţa unor situaţii deloc „comode”: comunicarea diagnosticelor crunte, mai ales pentru copii. „Este nedrept să i se întâmple asta copilului meu” sau „Copilul meu o să moară. Viaţa nu mai are rost”, sunt doar câteva dintre reacţiile cumplite ale părinţilor care, pentru câteva clipe, „încremenesc” atunci când medicii dezvăluie o afecţiune, aparent fără „scăpare”: autismul. Specialiştii spun că totul depinde de cât de devreme este descoperită afecţiunea. Tocmai de aceea, părinţii trebuie să fie atenţi la semnele pe care copiii le transmit încă din primele zile de viaţă. Autismul nu constituie o tragedie pentru părinţi, autismul poate fi ţinut sub control, starea copilului se poate îmbunătăţi, vizibil, spun specialiştii, dacă terapia/tratamentul este început în timp util. Coordonatorul Centrului de Autism „Marea Neagră” din Constanţa, psiholog Cristina Gemănaru, a explicat că „orice copil cu vârsta cuprinsă între 1,5 şi 2 ani cu cât începe terapia mai devreme cu atât are şanse mai mari de recuperare”. „Cam la 18 luni părintele poate observa diferenţele”, spune psihologul.

CONCRET Psihologul a explicat care sunt semnele ce trebuie urmărite, concret. În primul rând, părintele trebuie să fie pus pe gânduri dacă are îndoieli în ceea ce priveşte neînţelegerea limbajului de către copil. „Nu este esenţial ca un copil la doi ani să verbalizeze, dar este normal ca el să înţeleagă tot ce se întâmplă la nivelul mediului înconjurător, să înţeleagă lucruri simple, „vino la mine”, „du-te”, „pune”, „fă pa””, spune psihologul Gemănaru. Copiii cu probleme se centrează şi au comportamente restrânse, au interese de activităţi restrânse, adaugă ea. Un alt factor este constituit de deficitul de socializare sau, mai exact, incapacitatea lor de a interacţiona funcţional.

CONŞTIENTIZARE Conştientizarea este esenţială, subliniază psihologul. Aşa se face că, de Ziua Internaţională de Conştienizare a Autismului, celebrată ieri, în municipiul Constanţa au fost organizate o serie de acţiuni ce au avut drept scop tragerea unui semnal de alarmă. „Şi aceşti copii au o şansă. Ei merită o şansă de reintegrare în şcolile de masă. Sărbătorim prin muncă, ceea ce înseamnă că cei mici îşi continuă programul de terapie, dar sunt implicaţi şi într-un spectacol, împreună cu elevii Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân”, a declarat coordonatorul Centrului. Ieri, la finalul spectacolului, cei mici, alături de liceeni, părinţi, au „eliberat” spre cer baloane de culoare albastră (culoarea aleasă pentru autism). Şi nu a fost singura acţiune de conştientizare.

MARŞ PENTRU AUTISM Asistenţi sociali, studenţi, părinţi şi copii au participat, ieri, la marşul „Autismul Există” organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanţa şi Asociaţia de Sprijin al Persoanelor cu Autism „Harap Alb”. „Înarmaţi” cu baloane şi pancarte, ei au pornit din faţa sediului Direcţiei şi au avut ca destinaţie finală Primăria Constanţa. În faţa instituţiei, copiii autişti au realizat un puzzle pentru a atrage atenţia că este nevoie de mai multă implicare din partea autorităţilor în privinţa acestei afecţiuni. Printre participanţii la marş s-a numărat şi micuţa Jenny, unul din copiii constănţeni care suferă de autism. Mama ei povesteşte că până la un an şi jumătate ea s-a dezvoltat precum orice copil, însă, după această vârstă, au început regresele pe toate ariile de dezvoltare, inclusiv pe partea motorie. „La doi ani şi două luni a fost diagnosticată cu autism. Am încercat toate terapiile şi tratamentele posibile. Sunt trei ani de când le-am început şi rezultatele se văd”, a spus, mulţumită, femeia.

ÎNCEPUTUL E CUMPLIT! Un alt părinte de copil autist, prezent la marş, îşi aminteşte ce a simţit în momentul în care a aflat de diagnosticul medicilor. „La început e greu să accepţi situaţia. Apoi începi să te lupţi cu sistemul, cu boala şi cu toate... La noi în ţară totul e greu. E cumplit, pentru un părinte, să aibă un copil care nu poate să strige mama”, a spus femeia. Ea a povestit că Alexandra avea doar zece luni când doctorii au descoperit că avea boli asociate. De atunci au început vizitele la specialişti. „Am plecat de la un diagnostic şi am ajuns la altul. De atunci nu avem odihnă, nu avem linişte. Toată viaţa noastră s-a dat peste cap, dar nu avem ce face. Trebuie să facem faţă”, a spus femeia. Acum Alexandra are opt ani şi este în clasa întâi, iar mama se mândreşte că fiica ei face paşi importanţi pentru a se integra în societate.

TERAPII MODERNE ŞI LA CONSTANŢA Constanţa ar putea să fie primul judeţ din ţară care va implementa terapia asistată cu delfini, terapie apreciată pe plan internaţional şi cunoscută cu rezultate speciale. „Cu susţinerea Primăriei Constanţa, a viceprimarului Decebal Făgădău, dar şi a Consiliului Judeţean Constanţa, am putea să începem, probabil până la toamnă, o terapie modernă, cu delfini”, a declarat psihologul Centrului „Marea Neagră”. De asemenea, copiii cu autism beneficiază şi de terapia comportamentală aplicată, terapia ABA, îmbinată cu diverse programe de intervenţie, personalizate, în funcţie de nevoile copilului, de programe de socializare, de dezvoltarea autonomiei personale, comunicare şi informaţii speciale, de kinetoterapie etc.

Premierul Victor Ponta şi-a exprimat solidaritatea faţă de cei afectaţi, precizând că eforturile tuturor celor care luptă împotriva autismului merită întregul respect. În semn de solidaritate, clădirea Guvernului a fost iluminată, în noaptea de 2 spre 3 aprilie, în culoarea albastru, simbol al luptei împotriva autismului.