Terapie prin film pentru Jodie Foster

Actriţa şi regizoarea americană Jodie Foster a declarat că nu regizează decât filmele de care se simte legată emoţional, deoarece numai astfel de producţii o ajută să îşi înţeleagă sentimentele. Vedeta a mărturisit că este fascinată de depresie, acesta fiind un subiect pe care l-a explorat în noul ei film, intitulat „The Beaver”. Lucrând la filme cu subiecte delicate, Jodie Foster a ajuns să îşi înţeleagă mai bine propriile sentimente şi probleme. „Cred că depresia este fascinantă şi au fost mulţi depresivi în familia mea. Lucrul la filme despre oameni aflaţi în crize spirituale m-a ajutat să îmi depăşesc propriile crize. Felul meu de a-mi pune sentimentele în ordine înseamnă să fac un film din ele şi să văd problemele din toate unghiurile”, a declarat actriţa. „Într-un fel, filmele pe care le regizez trebuie să fie povestea vieţii mele. Primul film pe care l-am regizat, „Little Tate / Micul Tate”, este despre un copil supradotat, al doilea film, „Home for the Holidays / Vacanţă cu familia”, este despre a fi la vârsta de 30 de ani. „The Beaver” este despre un om aflat la vârsta mijlocie. Într-un fel, toate formează o trilogie”, a completat actriţa convertită în regizor.

Jodie Foster se numără printre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood. Actriţa, câştigătoare a două premii Oscar, pentru rolurile din „The Accused / Acuzata” din 1988 şi „Silence of the Lambs / Tăcerea mieilor” din 1991, a primit suma de 16 milioane de dolari pentru rolul din filmul „The Brave One / Curaj nebănuit” în 2007.