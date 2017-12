Terapie prin grădinărit pentru copiii cu autism

În întreaga ţară, de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, marcată ieri, au avut loc o serie de acţiuni organizate de diferite fundaţii, centre sau reprezentanţi ai direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, care au în grijă copiii cu autism. Mai exact, au fost organizate mitinguri în mai multe oraşe ale ţării, dar au şi fost iluminate în albastru mai multe clădiri instituţionale importante. Toate evenimentele au avut scopul de a creşte gradul de conştientizare a publicului asupra autismului, dar şi de a atrage atenţia autorităţilor asupra nevoilor comunităţii persoanelor cu autism din România. De altfel, în întreaga lume, organizaţiile care promovează cauza persoanelor cu autism au desfăşurat acţiuni pentru a atrage atenţia asupra acestei tulburări care atinge una din 68 de persoane (conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Maladiilor - Atlanta, SUA, publicate în martie 2014), ajungând să reprezinte o prioritate în politicile de sănătate ale statelor.

CONSTANŢA Şi la Constanţa, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a fost marcată prin mai multe acţiuni. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), prin Centrul de zi pentru copii cu autism şi în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin a pesoanelor cu Autism ”Harap Alb”, a organizat mai multe evenimente. Părinţi ai copiilor, dar şi psihoterapeuţi sau reprezentanţi ai instituţiilor au plecat într-un marş de la sediul Direcţiei din strada Decebal, nr. 22, pe traseul bulevardul Tomis - Statuia Libertăţii din parcul Primăriei Constanţa. „În faţa statuii au fost lansate baloane, ca simbol al conştientizării autismului, iar seara au fost lansate lampioane, pe plaja Modern”, potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea. „Particip la marş pentru că vreau să arăt celorlalţi părinţi că trebuie să lupte pentru copiii lor. Nu este o ruşine că au copii cu autism. Să meargă cât mai repede cu ei la doctor dacă văd că este ceva în neregulă”, a spus mama unui copil cu autism. Şi la Cernavodă au fost organizate evenimente pentru a marca ziua.

GRĂDINĂ TERAPEUTICĂ Tot cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, Centrul de Autism „Marea Neagră“ din Constanţa a demarat un proiect verde denumit „Grădina terapeutică”. Fiecare beneficiar al centrului va avea posibilitatea să devină responsabil şi ancorat în ceea ce priveşte grija faţă de tot ceea ce reprezintă plante şi mediul înconjurător. Grădina terapeutică asigură o mulţime de beneficii: reducerea agitaţiei psihomotorii şi îmbunătăţirea motricităţii fine. “Prin toate proiectele pe care le punem în aplicare pentru aceşti copii speciali, urmărim să realizăm în permanenţă activităţi funcţionale, în care fiecare copil să aibă o reprezentare concretă a tot ceea ce învaţă în cadrul terapiei. În acest sens, proiectul “Grădina terapeutică” este un bun prilej pentru toţi copiii de a învăţa ceea ce reprezintă mediul înconjurător şi de a lua contact în mod direct cu natura”, a declarat coordonatorul Centrului „Marea Neagră“, psihoterapeut Cristina Gemănaru. Şedinţele terapeutice de grădinărit se desfăşoară zilnic de către fiecare copil pe perioada a 15 minute, sub directa îndrumare a psihologilor. Copiii au mai multe sarcini de îndeplinit: aranjat pământul în ghivece şi jardiniere, copilit şi înlăturat vegetaţia reprezentată de buruieni ori udat plantele. Grădina este împărţită pe trei sectoare reprezentate astfel: legume, flori şi verdeaţă, iar fiecare copil are în grijă un anumit tip de plantă (salată, mărar, ceapă, ardei, petunii, muşcate etc). “Feedback-ul obţinut din partea părinţilor este extraordinar, aceştia au fost extrem de încântaţi de implicarea copiilor. Mi-au transmis că au simţit îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere al reducerii stării de agitaţie psihomotrică, iar pentru cei mai mari a reprezentat un real interes şi o preocupare a timpului liber”, a mai spus psihoterapeutul Gemănaru. În opinia sa, proiectul se doreşte a fi şi un punct de plecare pentru un proiect viitor ce presupune, de fapt, oferirea unui loc de muncă persoanelor cu autism, deoarece drama părinţilor devine îngrijorătoare atunci când aceşti copii ajung la vârsta adultă, iar societatea românească nu este pregătită să le ofere un loc de muncă.