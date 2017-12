Terapii de ultimă oră pentru copiii cu autism

Ca urmare a colaborării între Asociaţia Centrului de Autism Marea Neagră din Constanţa şi University North Texas din SUA au fost introduse, în premieră pentru România, în terapia copiilor cu autism, tabletele cu sistem Android, potrivit reprezentanţilor Centrului de Autism Marea Neagră. Centrul constănţean a putut implementa acest obiectiv în urma unui concurs naţional de proiecte. Platforma de aplicaţii ABA pentru copiii cu autism este o premieră la nivel mondial şi va putea fi utilizată de către toţi copiii din România şi nu numai, deoarece va avea şi o versiune în limba engleză, putând fi descărcată de pe internet de către orice familie din lume ce are un astfel de copil. Încă din aprilie 2012, familiile copiilor cu autism din Centrul Marea Neagră din Constanţa au putut accesa aplicaţii specifice adaptate capacităţilor copiilor lor de lucru cu rezultate extrem de încurajatoare. Tabletele vor fi folosite ca element logistic în Terapia ABA (terapie comportamentală aplicată), astfel încât specialiştii vor avea la dispoziţie în lucrul cu copilul o mulţime de imagini, filme, aplicaţii ce pot duce la o interacţiune mult mai uşoară. Coordonatorul Centrului, psihoterapeut Cristina Gemănaru, a declarat că, „în ultimii ani, în SUA, tabletele sunt unele din cele mai folosite echipamente în terapia copilului cu dizabilităţi psihice, având în vedere modalitatea fizică de interacţiune directă a copilului cu echipamentul”. În urma specializării internaţionale din SUA, psihoterapeutul constănţean asigură pentru copiii din România introducerea ultimelor elemente de noutate în terapia copilului cu autism. ”Deşi am introdus tableta în terapia copiilor de puţin timp, am observat la toţi copiii nonverbali reducerea substanţială a comportamentelor de agresivitate şi frustrare deoarece acum pot comunica cu noi prin intermediul imaginilor şi ne pot anunţa mult mai uşor necesităţile lor”, spune Gemănaru.