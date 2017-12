Terapii moderne pentru inimă

Lumea medicală constănţeană se bucură de o nouă premieră. Departamentul inimii, ce funcţionează, la Constanţa, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, pentru ca locuitorii judeţului nostru să nu mai plece, în ţară, la alte clinici pentru a-şi trata inimile, îşi demonstrează utilitatea. Zilele trecute, trei pacienţi cu insuficienţă cardiacă au beneficiat de terapii moderne ale inimii, aşa numite terapii de resincronizare (prin montarea unui stimulator), astfel încât viaţa lor să fie îmbunătăţită. „Abia dacă reuşeam să fac câţiva paşi. La 200 de metri oboseam imediat. Viaţa mea era din ce în ce mai grea”, a spus Nuţu Costea Tache, de 61 ani, unul dintre pacienţii beneficiari ai terapiei moderne. Nu s-a gândit niciodată că în inima sa va sta montat un aparat care-l va ajuta să ducă o viaţă mai bună. „Recunosc, mi-a fost teamă, dar am trecut peste tot şi acum mă simt cu mult mai bine”, a spus bărbatul, la doar două zile de la montarea aparatului modern. La fel de mulţumit s-a arătat şi colegul său de salon, un alt beneficiar al metodei moderne, Ismail Niat, de 75 de ani. „Ajunsesem să nu mai pot face nimic. Am venit cu emoţii la spital, dar am avut încredere în doctorii de aici. Şi am avut şi de ce. Sunt bine acum, îmi este bine. Respir mult mai bine”, a spus bărbatul. Ei sunt primii pacienţi care au avut parte de terapia modernă de la SCJU.

ÎN ŢARĂ, ÎN ACEST AN AU MAI FOST MONTATE 25 DE ASEMENEA APARATE, TERAPIA APLICATĂ FIIND UNA ÎNTÂLNITĂ PE PLAN MONDIAL

Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, susţine că totul s-a putut realiza datorită dotărilor compartimentului de chirurgie intervenţională „Cardiolife”, componentă importantă a Departamentului Inimii din cadrul SCJU, a angiografului de ultimă oră şi, bineînţeles, a specialiştilor. „Vrem să devină o normalitate, iar aceste intervenţii să se desfăşoare permanent. Sunt stimulatoare speciale care au rolul de a se autoregla, astfel încât activitatea cardiacă să fie apropiată de cea a unui om sănătos”, spune dr. Căpăţână. Intervenţia în cazul primilor pacienţi a fost realizată şi cu ajutorul unui medic constănţean plecat de câţiva ani în Franţa, la unitatea sanitară „Georges Pompidou”, Denis Amet, dar care a dorit să fie alături de colegii de la SCJU.

PENTRU O VIAŢĂ MAI LUNGĂ ŞI DE CALITATE Şeful Clinicii de Cardiologie a SCJU, dr. Irinel Parepa, a declarat că pacienţii au beneficiat de „o terapie de resincronizare”. „Este vorba despre pacienţii care suferă de insuficienţă cardiacă, cu disfuncţie sistolică severă şi care au asociat un bloc de ramură stângă, cu anumite caracteristici. Aceşti pacienţi au acum un beneficiu semnificativ”, spune dr. Parepa. La rândul său, cel care a montat aparatele, dr. Salim Belgin, medic primar al SCJU, spune că aparatele sunt extrem de importante, deoarece cresc durata de supravieţuire a pacienţilor. „Aparatele sincronizează anumite teritorii din inimă, astfel permit o creştere a performanţei cardiovasculare, implicit şi asupra calităţii vieţii”, explică medicul. Dacă stimulatoarele vechi erau strict intraventriculare, adaugă dr. Salim Belgin, „se implantau la nivelul ventriculului drept”, cele moderne sunt tricamerale. De asemenea, spune medicul, „aparatul îşi adaptează frecvenţa de stimulare în funcţie de efortul depus de pacient”. „Există un senzor care observă gradul de efort, astfel că acţionează în consecinţă, creşte şi performanţa de stimulare ventriculară”, mai spune medicul.