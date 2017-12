Terasă închisă pentru că... a îngrozit inspectorii ANPC

Nu toți agenții economici pun preț pe lege și nu toți se gândesc că, dacă nu respectă unele reguli, pot pune în pericol sănătatea și chiar viața clienților. Încă de la primele acțiuni de control întreprinse în acest sezon estival de către inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), coordonate chiar de șeful ANPC, Marius Dunca, au fost scoase la iveală deficiențe nepermise în alimentația publică. Vineri, Dunca a reluat acțiunile de inspecție și control, de data aceasta în stațiunea Eforie Sud. A fost nevoit, fără niciun fel de dubiu, să închidă prima terasă verificată. S-a îngrozit șeful ANPC când a văzut ce preparate erau depozitate în unitate. ”Mâncare expirată, pâine mucegăită, produse fără elemente de identificare, cornuri cu ciocolată care nu sunt ținute la temperaturile indicate de producător, ce să vă zic, închidem unitatea. Nici nu mai am cuvinte, aș fi politicos să spun că este o bătaie de joc, încalcă legea flagrant. Închidem unitatea și nu cred că-i dăm drumul, la cum arată și bucătăria. (…) Ați văzut că în bucătărie nu aveau perdea, au pus un lipici de prins muște decât să pună o perdea”, a declarat, imediat după control, președintele ANPC. În plus, unitatea nu avea nici autorizație de funcționare. Acțiunile de inspecție și control ale inspectorilor ANPC vor continua.