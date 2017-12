Primarul Comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a spus că în localitatea Albeşti va fi construit un teren de sport, cu fonduri guvernamentale, care va avea gazon sintetic. În plus, alături de terenul de sport, Primăria mai intenţionează să construiască şi o sală de sport, unde elevii din comună îşi pot desfăşura activitatea. De asemenea, primarul a afirmat că are depus la Ministerul Mediului un proiect care cuprinde amenajarea unui parc de 10.000 de metri pătraţi în localitatea Albeşti. „Proiectul este în acest moment la evaluare, iar dacă va fi aprobat, vom primi de la Guvern un milion de lei. Localitatea Albeşti are nevoie de un astfel de parc şi de aceea cred că cei de la Guvern vor aproba o astfel de investiţie”, a spus Gheorghe Moldovan. Un alt proiect a fost aprobat la Ministerul Economiei şi cuprinde montarea unor panouri solare pentru a produce energie electrică pentru alimentarea sediilor administraţiei publice locale. Primarul din Albeşti precizează că valoarea proiectului se ridică la trei milioane de euro şi se va derula cu fonduri de la Uniunea Europeană.