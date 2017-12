Teren de sport pentru copiii Centrului „Antonio”

Copiii pentru care Centrul de plasament „Antonio” din Constanţa s-a transformat într-o nouă casă nu vor mai fi nevoiţi, începând cu această vară, să caute un teren de sport pentru a se putea juca. Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa (care are în subordine centrele de plasament de pe raza judeţului) a inaugurat, vineri, un teren de sport cu gazon artificial în curtea Centrului. „Este al doilea teren de acest fel la nivelul centrelor pe care le avem în subordine. Mai există o asemenea facilitate la Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii, care a fost realizată cu ajutorul binecunoscutului fotbalist Gheorghe Hagi”, a spus directorul DGASPC, Petre Dinică. Având în vedere subfinanţarea existentă la nivelul DGASPC, în ultimii ani instituţia reuşind să plătească doar salariile angajaţilor şi să asigure minimul necesar pentru beneficiarii pe care îi are în grijă, construcţia terenului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul acordat de reprezentanţii Fundaţiei „Diaconia Evanghelică Dobrogea” din Germania. Investiţia a fost de 14.000 de euro, fiind necesare lucrări de decopertare a terenului şi chiar de lucrări de deviere a canalelor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor electrice şi a reţelelor de termoficare. „Eu sunt originar din Constanţa dar, în urmă cu foarte mulţi ani, m-am stabilit în Germania, unde am înfiinţat această fundaţie. Acum 12 ani am început să ajutăm Căminul de copii Antonio. De atunci, în fiecare an suntem prezenţi la Constanţa”, a declarat directorul fundaţiei germane, Ural Memet. În prezent, în Centrul „Antonio” se află 73 de beneficiari, cu vârste cuprinse între 4 şi 22 de ani (ei fiind ţinuţi în centru datorită faptului că urmează diferite cursuri de învăţământ). Pentru toţi, noul teren de sport reprezintă un motiv de bucurie. „Acum putem să ne desfăşurăm activităţile sportive în curtea centrului. Nu mai trebuie să mergem în curţile şcolilor sau în parcuri pentru a juca fotbal”, a spus un băiat de 14 ani. Conducerea DGASPC intenţionează să continue construirea de terenuri de sport în cadrul tuturor centrelor care dispun de spaţiu.