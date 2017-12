Teren sintetic la cele mai bune standarde, la Ovidiu

21:41:14 / 16 Ianuarie 2014

ROBERT NENCIU reporter telegraf

Trebuie sa public saptamanal cate un articol despre maretele realizari ale lui PHINOCHIO,pentru asta primarul mia facut mie personal contract si dupa cum vedeti am ajuns la performanta de a publica in 2013 vreo 12 articole despre cat de frumos sau pietruit strazile din poiana in toamna lui 2012.