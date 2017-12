„Terente”, eveniment editorial de excepţie la Biblioteca Judeţeană

Jurnalistul de investigaţie şi autorul de carte Constantin Cumpănă revine în atenţia publicului cititor cu o nouă lucrare-document de senzaţie, în două volume, care aduce în prim plan viaţa controversatului personaj interbelic Terente, cel supranumit „regele bălţilor”, unul dintre „eroii” negativi ai mitologiei naţionale. Evenimentul de lansare a cărţii - apărută la editura Telegraf Advertising Constanţa, cu titlul „Terente” -, se va desfăşura în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, în această joi, cu începere de la ora 17.00. „Terente” continuă seria cărţilor-document deschisă de Constantin Cumpănă cu „Tragedia navei INDEPENDENŢA - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“,, „Catastrofa navei Unirea - cel mai mare accident naval mondial din anul 1982” şi „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”. De această dată, apreciatul jurnalist de investigaţie a decis să „exploreze” mult mai în trecut, în urmă cu 80 de ani, viaţa şi faptele unui personaj învăluit în mister, Terente, acest „bandit celebru şi amorez feroce”. Controversatul Terente este prezentat, pe parcursul celor XV capitole ale lucrării, în diferite şi numeroase secvenţe din cadrul epocii în care a trăit, astfel că cititorul va cunoaşte nu numai felul în care el a acţionat, ci şi obiceiurile, tradiţiile, hrana, îmbrăcămintea, sentimentele... modul de viaţă al oamenilor din acea vreme. „Chiar dacă a fost un ‘erou negativ’, Terente şi-a marcat epoca, a răzbit prin timp, este contemporan cu noi şi îşi va continua drumul spre eternitate. El a depăşit graniţa dintre anonimat şi notorietate şi, accentuez, chiar dacă displace unora, a intrat şi va rămîne în istorie, fie chiar şi cu faptele sale reprobabile... ca Lucreţia Borgia, Hitler sau Rîmaru, ca să dau cîteva exemple absolut întîmplătoare...”, spune autorul.

Referitor la procesul de documentare pentru realizarea lucrării, care s-a desfăşurat timp de aprox. doi ani, Constantin Cumpănă a folosit ca surse arhivele bibliotecilor judeţene din Constanţa, Brăila, Tulcea şi Galaţi, precum şi cea a Academiei Române, dar şi Arhivele Statului din Tulcea şi Brăila şi Arhivele Militare din Piteşti. „Astfel, am găsit şi am lecturat mii, zeci de mii de pagini ale unor ziare, cărţi, reviste, almanahuri, microfilme etc., am reuşit să mă întorc în timp, în acele vremuri cărora le-a aparţinut Terente, despre care unii ştiu doar că răpea fete, alţii că era ‘un bandit celebru şi amorez feroce’, iar cei mai mulţi şi-l reamintesc cu nostalgie din versurile unui cîntec din copilărie: ‘Terente şi Didina se plimbă cu maşina!’”, a menţionat Constantin Cumpănă. De asemenea, autorul cărţii a fost, de cîteva ori, şi în locul natal al lui Terente, respectiv comuna Carcaliu din judeţul Tulcea, unde a stat de vorbă cu unii oameni din localitate şi a realizat fotografii. La capătul îndelungatului şi minuţiosului proces de documentare şi redactare a acestei cărţi, autorul mărturiseşte că a descoperit „un Terente inteligent, iubitor, misterios, cinic, îndrăzneţ, revoltat, cu spirit de aventură, rebel, nedreptăţit de soartă şi oameni, răzbunător, periculos... un personaj complex şi poate de aceea fascinant şi atrăgător, datorită, pe de o parte, zvonurilor şi legendelor despre el şi, pe de altă parte, multor date şi informaţii necunoscute, dar şi a unor întrebări rămase fără răspunsuri (…). Contemporan cu el au au mai fost şi alţi bandiţi, care au acţionat în diferite zone ale ţării, cu fapte cel puţin la fel de spectaculoase, dar şansa a fost de partea lui Terente, iar el şi faptele lui senzaţionale au ajuns pînă azi, la noi...”.