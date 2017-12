„Terente”: o carte-document şi o performanţă a jurnalismului constănţean

În faţa unui auditoriu format în majoritate din oameni de cultură, jurnalişti şi istorici, cunoscutul jurnalist de investigaţii Constantin Cumpănă a lansat ieri, în aula Bibliotecii Judeţeane „Ioan N. Roman”, cartea în două volume „Terente”, un veritabil document despre viaţa „celebrului bandit şi amorez feroce” din „împărăţia bălţilor” României interbelice. Apărută la Editura Telegraf Advertising, lucrarea reuneşte în paginile ei informaţii inedite despre controversatul Terente, prezentat de autor în diferite şi numeroase secvenţe din cadrul epocii în care a trăit, astfel că cititorul va cunoaşte nu numai felul în care el a acţionat, ci şi obiceiurile, tradiţiile, hrana, îmbrăcămintea, sentimentele... modul de viaţă al oamenilor din acea vreme. Referitor la momentul în care l-a „întîlnit” pe Terente, ziaristul şi autorul de carte Constantin Cumpănă a declarat: „Prima dată am abordat acest subiect în suplimentul ziarului Telegraf, Dreptul la Replică, unde am scris trei episoade. Am păstrat subiectul, urmînd să-l dezvolt atunci cînd voi putea. Şi iată că am reuşit! Este un personaj plin de mister, care şi-a marcat epoca. Terente a fost contemporan şi cu alţi mari bandiţi, care acţionau pe teritoriul întregii Românii, de la Dunăre pînă dincolo de Carpaţi. El, însă, a avut şansa să fie acolo unde trebuia şi cînd trebuia, faptele lui fiind foarte mult consemnate de presă. Deci, şi presa l-a ajutat să fie celebru. Din cauza faptelor pe care le-a comis, a rămas în memoria colectivă şi vă asigur că despre Terente se va vorbi şi peste 100 ani”.

În cadrul evenimentului editorial au mai luat cuvîntul, pe lîngă autorul cărţii, directorul Bibliotecii Judeţene, dr. Liliana Lazia şi şeful Serviciului Informare Bibliografică al instituţiei, dr. Corina Apostoleanu, colaboratoare în realizarea ineditului studiu, dar, nu în ultimul rînd, şi scriitorul constănţean Sorin Roşca. „Documentarea aceasta a fost îndelungată. Multă lume se întreabă, probabil, ce anume poţi să găseşti într-un subiect aparent frivol. Constantin Cumpănă s-a documentat cu maximă acribie în aceşti doi ani şi cu dorinţa aceasta de exhaustivitate: să ia tot ce se poate, de unde se poate. De foarte multe ori, a fost nevoie să insistăm, să revenim, să reformulăm întrebări, să batem la multe uşi ca să aflăm cîte ceva. Cu minuţiozitate extraordinară, şi-a dorit să găsească tot ce se poate şi cît se poate de mult. Biblioteca noastră i-a pus la dispoziţie materialele pe care le-a avut, dar am fost nevoiţi să apelăm şi la colegii noştri din ţară, pentru schimburi informaţionale”, a precizat Corina Apostoleanu.

Datorită originalităţii şi inspiraţiei cu care Constantin Cumpănă îşi alege subiectele cărţilor, în cadrul evenimentului de ieri s-a putut constata un fapt inedit, care se constituie şi într-o performanţă publicistică: deşi participau la o lansare editorială, pe buzele participanţilor se afla întrebarea: cu ce subiect incitant va continua Cumpănă? Toţi cei aşteaptă cu interes noi şi incitante apariţii sub semnătura ziaristului primesc veşti bune: „Este a patra carte pe care o public şi încă nu am curajul să mă numesc scriitor, prefer să mi se spună publicist, în niciun caz scriitor, pentru că, în opinia mea, a te numi scriitor înseamnă foarte mult... Nu mă opresc aici, mai am în plan încă două subiecte. Primul subiect se va materializa într-o carte, intitulată ‘O flotă scufundată’, revin la primea mea dragoste: navele şi marinarii români. Va fi o incursiune în timp, pînă la 1834 şi mă voi referi la toate navele româneşti care au suferit accidente, incidente, scufundări, naufragii etc., inclusiv la marinarii români care au fost implicaţi în asemenea probleme. Referitor la cel de-al doilea subiect, daţi-mi voie ca să-l păstrez în mister”, a declarat publicistul constănţean. Acesta a dorit să adreseze mulţumiri celor care l-au ajutat să aducă în lumina tiparului munca sa de cercetare: „Vreau să mulţumesc domnului Sorin Strutinski, care este un om deosebit şi care, iată, îmi sponsorizează cea de-a patra carte! Vreau să mulţumesc şi Bibliotecii Judeţene Constanţa şi directorului acestei instituţii de cultură, dr. Liliana Lazia, precum şi Corinei Apostoleanu, care m-au ajutat enorm, cartea aceasta nu putea fi scoasă fără ajutorul dumnealor. Mai am să adresez mulţumiri şi altora, dar o fac în finalul cărţii mele... ”.