„Terenul nu este separat de casă“

Scandalul de la Braşov în care este implicat şi primarul George Scripcaru ia noi proporţii. Primarul George Scripcaru, membru PDL, este cercetat de DNA, alături de prefectul de Braşov Ion Gonţea, pentru corupţie, fapte identificate în cadrul anchetei privindu-l pe fostul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Ionel Spătaru. Scripcaru este acuzat şi că nu a trecut în declaraţia de avere un teren de 1.000 m.p. În apărarea sa, primarul susţine că declaraţia de avere a fost completată de jurista sa, precizând că terenul de 1.000 de mp aferent casei pe care o deţine în Braşov nu a fost menţionat întrucât acesta face parte din „imobilul propriu-zis“ şi nu se trece separat. „Nu este un teren separat de casă, de sine stătător. Eu am dat toate datele juristei mele care a completat declaraţia de avere pentru ca totul să fie în regulă. Din câte ştiu eu, astea nu se trec separat. Banca are toate datele. Nu am nimic de ascuns“, a declarat Scripcaru. El a mai spus că atât casa cât şi terenul au acelaşi număr topografic. De asemenea, Scripcaru a spus că nu a fost încă anunţat oficial că ar fi urmărit de DNA, dar că îşi va lua un avocat şi o să lămurească acest aspect.