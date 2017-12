Terenuri inundate, desecate după jumătate de an la Cochirleni

DE ȘASE LUNI SUB APĂ Situația zecilor de familii din satul Cochirleni, comuna Rasova, care riscă să rămână fără singura lor sursă de hrană pentru că terenurile pe care le cultivă sunt inundate, se apropie de o rezolvare. De mai bine de șase luni, mai mult de 400 de hectare de terenuri agricole se află sub ape din cauza ploilor abundente care au căzut la sfârșitul anului 2014. Pentru că nu și-au permis să încheie contracte cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), prin care ar fi fost puse în funcțiune pompele de desecare amplasate în zonă, localnicii au sesizat în repetate rânduri autoritățile locale. La rândul ei, administrația a solicitat sprijin de la Guvern. Abia în urmă cu o lună, o comisie de la Prefectură și de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a verificat situația în teren.

SOLUȚIE În urma inspecțiilor efectuate, Guvernul a acordat banii necesari pentru pornirea uneia dintre pompele ANIF. „Luni am primit o notificare prin care am fost informați că a fost pornită una dintre pompele de desecare în zona terenurilor afectate. Dacă nu va ploua în următoarea perioadă, iar pompele nu vor fi oprite, s-ar putea ca, în maximum o lună și jumătate, toată apa să fie evacuată complet”, a spus primarul Alexandru Dorel. Chiar dacă apa va fi evacuată în totalitate, sătenii vor putea să își cultive pământurile abia la toamnă. „Din păcate, sunt destui cei care trăiau de pe urma acelor terenuri și care se vor descurca cu greu la vară. Am încercat să îi ajutăm să obțină despăgubiri, însă nu există nicio garanție că vor primi ceva. Am trimis documentația la Direcția Agricolă, dar nu am primit niciun răspuns”, a mai explicat primarul.

ISTORIA SE REPETĂ Nu este pentru prima dată când localnicii din Cochirleni se confruntă cu o asemenea situație. Anul trecut, aceleași terenuri au stat sub ape câteva luni, până când, pe banii localnicilor, s-au pus în funcțiune pompele ANIF. „Situația din 2014 nu a fost atât de gravă ca acum. Cantitatea de apă a fost mai mică, așa că nici costurile nu au fost ridicate”, a spus Alexandru Dorel. Edilul a adăugat că localnicii din Rasova se confruntă adesea cu probleme legate de inundații. „Am realizat, la un moment dat, un plan de amenajare a unui canal de scurgere gravitațională a apei în Dunăre. Proiectul a fost blocat la ANIF, de unde trebuia să obținem aprobări. Nu am putut face nimic”, a afirmat edilul. În lipsa altor soluții viabile, istoria riscă să se repete și în anii viitori, iar în acest ritm, locuitorii din Cochirleni care au terenuri în zona cu probleme vor ajunge să nu aibă ce pune pe masă.