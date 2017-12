Terenurile-fantomă de la Bărăganu au acte!

Din 2012 tot scriem despre terenurile-fantomă din comuna Bărăganu, care, prin nişte inginerii hârţogăreşti, au fost „îngropate“ în aşa fel încât proprietarii de drept să nu poată intra în posesia lor. Asta spune primarul comunei Bărăganu, Titu Neague. După doi ani de procese şi descoperiri continue, se pare că povestea va avea un deznodământ. Vorbim despre 400 de hectare de teren, din care 166 ha de izlaz, care s-au „pierdut“ în hârtii odată cu dezlipirea satelor Bărăganu şi Lanurile de comuna Mereni şi constituirea lor în unitatea administrativă distinctă Bărăganu.

Pe scurt, după desfiinţarea IAS-urilor, fiecare comună a primit o suprafaţă de teren, moment în care au fost stabilite graniţele fiecărui sat şi comună în parte. La acea vreme, având în vedere că satele Bărăganu şi Lanurile făceau parte din comuna Mereni, terenurile cu pricina (ne referim, în principiu, la islazul comunal pe lângă alte sole de teren arabil) au fost trecute în proprietatea acestei comune. În 2006 însă, Bărăganu şi Lanurile s-au desprins de Mereni şi, în baza unor hotărâri ale Comisiei de Fond Funciar, terenurile au fost trecute şi ele, în principiu, din proprietatea publică a comunei Mereni în cea a comunei Bărăganu. Acest act, însă, nu era de găsit, iar Titu Neague spune că terenurile sunt folosite de apropiaţi ai primarului din Mereni, Gheorghe Chiriac. Încrengătura este vastă. „Colectivizarea comunistă s-a dovedit a fi, după 1989, pâine de mâncat nu numai pentru primari, ci şi pentru nişte oameni care ar trebui să fie apărătorii legii în această ţară. Fie că vorbim despre poliţişti, fie că vorbim despre procurori, fie că vorbim despre primari, toţi uită că România este condusă după legi şi nu după milioanele de lei câştigaţi în mod ilicit“, a declarat Neague. Considerând că este îndreptăţit să recupereze pământul locuitorilor din Bărăganu, Titu Neague a încercat în mai multe rânduri să comunice cu Primăria Mereni, însă fără succes. Nici până acum cele două autorităţi locale nu au găsit o cale de a soluţiona litigiul, acesta urmând a găsi rezolvare în instanţă.

ACTE DESCOPERITE Ieri, primarul din Bărăganu ne-a prezentat actul care până acum era de negăsit. Mai exact, acea Hotărâre 95/2006 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului, prin care izlazul de 166 ha aparţine comunei Bărăganu. „Până acum ne-am judecat în instanţă pentru că am intabulat un teren despre care comuna Mereni spune că nu era al nostru, cu toate că noi aveam o parte din acte. Acum, după ce am găsit şi acest document, vom vedea cui dă dreptate instanţa. Vor răspunde pentru faptul că au privat locuitorii din Bărăganu de un izlaz comunal şi pentru că au folosit un teren care nu era al lor şi, chiar şi atunci când am scos la iveală acest lucru, nu au vrut să renunţe la el“, a declarat Neague, care a adăugat că a prezentat instanţei documentul şi că aşteaptă termenul din aprilie al procesului. Mai mult, Neague spune că a depus o plângere penală şi împotriva procurorului care a dispus ca terenurile să rămână în proprietatea comunei Mereni, cu toate că „aceasta era atribuţia unui judecător, nu a unui procuror“. Acestea sunt doar o parte dintre procesele care se află pe rolul instanţelor de judecată. „Vom ataca şi modul în care în 2010 a fost realizată regrăniţuirea de către cele două primării, pentru că acest lucru trebuia făcut prin referendum şi nu printr-o înţelegere între primării, Prefectură şi Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI). Vom depune plângeri şi împotriva Prefecturii şi OCPI. Pe de altă parte, chiar dacă acel teren ar fi pe raza comunei Mereni (lucru care nu este adevărat), nu putem fi privaţi de folosinţa lui pentru că avem acte de proprietate asupra lui. Plătim impozit şi-l folosim, la o adică“, a mai spus primarul.

„ANCHETATORI“ Când vorbeşte despre încrengăturile care au dus la tensiunile legate de teren, Neague aminteşte şi de şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Constanţa, Ion Tomescu, despre care afirmă că, împreună cu nepotul şi subordonatul său, Nicolae Tomescu, ar fi „pus batista pe ţambalul hectarelor neînregistrate în evidenţele autorităţilor locale”. „Pentru a nu se compromite, cei doi investigatori de fraude şi-au aruncat la înaintare verii primari, Licsandru Virgil, Radu Ion şi Radu Sofia, cei care exploatează terenurile-problemă. În timp ce Ion Tomescu investiga aşa-zişii corupţi din Constanţa, avea grijă ca frauda cu terenuri de la Bărăganu să fie ţinută departe de ochii lumii. Până la urmă, era destul de simplu, pentru că orice reclamaţie despre respectivele terenuri ajungea la el şi era făcută pierdută“, mai spune Neague. Asta este ceea ce spune primarul din Bărăganu, însă am încercat să aflăm şi punctul de vedere al primarului din Mereni, ca şi pe cel al şefului SIF. Nici unul, nici celălalt nu au răspuns la telefon. Rămâne de văzut ce va spune instanţa.