Actriţa americană Teri Hatcher va lansa un site de lifestyle dedicat femeilor, intitulat A Chick\'s Guide to Life. Lansarea acestui site, intitulat GetHatched.com, a fost anunţată de reprezentanţii companiei Walt Disney. Site-ul va fi operaţional începând din luna mai şi este realizat de DisneyFamily.com. Starul din serialul de televiziune “Desperate Housewives / Neveste disperate” şi o echipă de experţi vor colabora la realizarea rubricilor incluse în acest site de lifestyle, care va include bloguri şi multe înregistrări video. Teri Hatcher a declarat că site-ul va oferi “soluţii pentru toate nevoile şi obligaţiile femeii moderne din zilele noastre”.

În vârstă de 45 de ani, Teri Lynn Hatcher a fost de două ori căsătorită şi are o fiică în vârstă de 12 ani. Actriţa americană a debutat în 2006 şi în calitate de scriitoare, cu volumul “Burnt Toast: And Other Philosophies of Life”, care s-a bucurat de un mare succes peste Ocean.