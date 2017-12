Termen extins pentru subvenţia la motorină

Veşti bune pentru fermieri! Autorităţile au prelungit, pentru a treia oară în acest an, termenul pentru depunerea subvenţiilor la motorină şi pentru plata primelor de asigurare până pe 15 martie 2014. Potrivit ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, măsura de prelungire a termenului a fost luată întrucât vremea de la sfârşitul anului trecut, precum şi din primele zile din 2014 nu a permis fermierilor să ajungă la Agenţiile de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru a-şi depune cererile. Pe de altă parte, el a precizat că decizia luată de Executiv survine solicitării făcute de fermieri, precum şi faptului că ministerul de resort mai are sume neutilizate pe parcursul anului trecut. Ajutorul de stat pentru motorină se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard pentru anul 2013, de 330 euro / 1.000 litri, până la acciza redusă de 21 euro / 1.000 litri, respectiv 1,399 lei / litru motorină. Ministrul Agriculturii a anunţat că, pentru anul în curs, au fost alocate 493 milioane de lei pentru continuarea acestei scheme de ajutor de stat prin care este subvenţionată motorina folosită în cultivarea terenurilor agricole. La nivelul judeţului Constanţa, 796 de fermieri au depus acordurile pentru obţinerea subvenţiei.