Termen-limită pentru finanţarea fermelor de familie

Fermierii constănţeni mai au la dispoziţie doar câteva zile pentru a depune cereri de finanţare la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) Constanţa pentru Măsura 1.2.1 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”, adresată celor care vor să dezvolte fermele de familie. Sesiunea a fost lansată în 25 iunie şi are ca termen-limită 31 iulie. Suma totală alocată pentru această sesiune este de 50 milioane euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va putea depăşi 125.000 de euro. „Procentele de cofinanţare nerambursabilă, precum şi criteriile generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investiţiilor prin Măsura 1.2.1 şi sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Agenţiei (www.apdrp.ro)”, spun reprezentanţii instituţiei. Tipurile de investiţii pentru care sunt alocaţi bani sunt: ferme de legume în câmp (maxim 2 hectare) şi în spaţii protejate (maxim 1.000 mp), livezi de pomi şi arbuşti fructiferi (maxim 5 hectare), ferme de vaci de lapte (maxim 20 capete), ferme de creştere şi îngrăşare porcine (maxim 100 de capete) şi ferme de găini ouătoare (maxim 4.000 de capete). Pot depune proiecte atât persoane fizice (cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare), cât şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale ori alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul Măsurii 1.2.1. De asemenea, această oportunitate de finanţare este disponibilă şi prin Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care implementează la nivel teritorial această măsură. Judeţul Constanţa are trei GAL-uri care cuprind 27 de localităţi. Primul se numeşte Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Centrală, cu sediul la Medgidia. Al doilea GAL are sediul central la Mihail Kogălniceanu şi se numeşte Grupul de Acţiune Constanţa Centru, în timp ce al treilea este denumit Grupul de Acţiune Constanţa Sud şi se găseşte la Negru Vodă. Ultimele două GAL-uri sunt coordonate şi iniţiate de Consiliul Judeţean Constanţa.