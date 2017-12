Termenul de finalizare al dosarelor pentru „Prima Casă” va fi redus

Guvernul intenţionează ca, împreună cu băncile, să reducă termenul de finalizare a dosarelor pentru „Prima Casă” şi să propună un termen mai lung cu pînă la 20 zile pentru încheierea antecontractelor de vînzare-cumpărare a caselor, analizînd şi varianta unui nou program de stimulare a construcţiilor. Premierul Emil Boc s-a întîlnit, vineri, cu conducerea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), la sediul instituţiei, pentru a discuta în principal despre stadiul derulării programului „Prima Casă”, precum şi despre instrumentele de sprijinire a IMM-urilor. Cu acest prilej, au fost analizate diferite variante de „dinamizare” a procedurilor de derulare a programului „Prima Casă” şi de încurajare a construcţiilor noi, printr-un alt program similar acestuia. La finalul discuţiei, şeful Guvernului a declarat că trebuie identificate soluţii pentru aprobarea mai rapidă a cererilor, arătînd că se pierde prea mult timp cu circulaţia documentelor. El a arătat totodată că este necesar să fie încurajate şi construcţiile noi, în condiţiile în care, pînă în prezent, au fost depuse doar aproximativ 100 de cereri de creditare pentru astfel de proiecte. „Constructorii şi cetăţenii au o anumită reticenţă să intre într-un asemenea program, din cauza faptului că avansul se dă numai după ce lucrarea este făcută. Trebuie să găsim o modalitate şi să conservăm o parte şi din garanţiile de stat pentru componenta caselor care se construiesc de la zero. Deocamdată, 100 din 1.500 de cereri sînt pentru case care se construiesc de la zero”, a spus Boc. Potrivit premierului, pînă în prezent au fost înregistrate peste 1.500 de cereri de creditare cu garanţia statului pentru achiziţionarea unei locuinţe. Preşedintele Fondului, Aurel Şaramet, a arătat că va avea, săptămîna viitoare, o nouă discuţie cu reprezentanţii băncilor implicaţi în program, pentru a găsi soluţii de reducere cu pînă la 5 zile a termenului de finalizare a dosarelor, de renunţare la anumite proceduri şi de încheiere de antecontracte care să prevadă o perioadă mai mare pentru finalizarea procedurilor. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator. Guvernul a stabilit pentru 2009 un plafon de garantare de un miliard de euro.