Termenul rezonabil de soluţionare a dosarelor, depăşit de magistraţi

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Florica Bejinaru, a declarat că termenul rezonabil de soluţionare a proceselor este respectat, de regulă, de instanţele şi Parchetele din România, fiind însă depăşit în 5-10% din cauzele aflate pe rol. „Aceste depăşiri se datorează unei diversităţi de cauze, unele imputabile instanţei, altele părţilor, experţilor sau altor instituţii implicate în derularea unui proces. Doar întârzierile imputabile autorităţilor publice sunt sancţionate de CEDO, iar din perspectiva atribuţiilor CSM, ne preocupă în mod special cauzele imputabile instanţelor şi Parchetelor\", a spus Bejinaru. Preşedintele CSM a adăugat că vrea să insiste asupra măsurilor pe care Consiliul le-a luat încă din anul 2008 în ceea ce priveşte monitorizarea dosarelor vechi în instanţe şi Parchete, al cărei rol este de a responsabiliza judecătorii şi procurorii, de a îmbunătăţi managementul instanţelor şi Parchetelor şi de a preîntâmpina depăşiri viitoare a duratei procedurilor judiciare. „Fără a exista o reglementare expresă, am considerat la CSM că dosar vechi înseamnă dosar mai vechi de un an în primă instanţă, un an în apel şi şase luni în recurs pentru instanţe şi un an de la sesizare până la soluţionare pentru Parchete. Pe baza acestor standarde de timp considerate rezonabile, lunar, prin intermediul Inspecţiei Judiciare se fac verificări asupra acestor statistici şi a cauzelor de întârziere”, a mai arătat Bejinaru. Ea a precizat că, potrivit datelor statistice disponibile pentru anul 2009, în primă instanţă, în cauze civile, 76,2% dintre judecătorii au dat soluţii în maxim şase luni, iar 13,2% în şase luni - un an, în timp ce în cauzele penale, 90,4% dintre magistraţi au dat soluţii în maxim şase luni. În apel, în cauze civile, 76,15% dintre Tribunale au soluţionat cauzele în maxim şase luni şi 17,42% în şase luni - un an, iar în cauze penale, 87,2% în şase luni şi 10,6% în şase luni - un an. În recurs, în cauze civile, 95,9% dintre Curţile de Apel au soluţionat cauzele în maxim şase luni, iar în cauze penale, 97,9% în maxim şase luni.