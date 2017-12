Terminalul RO-RO înfloreşte, vapoarele ruginesc

Singurele două nave sub pavilion românesc, feriboturile „Mangalia” şi „Eforie”, o duc, în continuare, foarte rău. De aproape patru ani sunt la trase la cheu, iar marinarii s-au transformat în paznici. Din 2008 şi până în prezent, autorităţile nu au fost în stare să ia nicio măsură pentru punerea pe linia de plutire a celor două feriboturi. Din cei peste 90 de angajaţi, acum au mai rămas doar 41. Restul şi-au dat demisia. Ceilalţi nu pleacă pentru că-şi vor banii, iar sindicatul a acţionat în Instanţă conducerea Agenţiei CFR Ferry Boat din portul Constanţa Sud-Agigea, pentru recuperarea salariilor. Mare lucru nu s-a rezolvat, iar acum procesul a fost oprit pentru că se cer nişte expertize contabile. Odată cu deschiderea liniei RO-RO care face legătura între portul nostru şi Pendik, din Turcia, lucrurile au început să meargă mai bine şi pentru salariaţii CFR Ferry care nu îşi mai primiseră salariile de un an. Feriboturile turceşti aduc sute de tiruri încărcate cu mărfuri care, din port, îşi continuă traseul spre destinaţiile finale. Acest lucru înseamnă încasări destul de bune pentru port, dar şi pentru Agenţia Ferry Boat, bani din care sunt plătiţi şi salariaţii care s-au transformat în paznicii celor două nave româneşti. „Încercăm să achităm acum câte două salarii odată, pentru a putea reveni cu banii la zi. Pentru că au existat perioade în care în conturi se virau sume fixe, cei care au salarii mai mari sunt mult mai în urmă, adică se situează cu plata la nivelul lunii iulie 2011, iar cei care au salarii mai mici au recuperat mult mai repede diferenţa şi au ajuns cu plata în decembrie 2011. Lucrurile încep să meargă bine şi pentru noi odată cu deschiderea liniei RO-RO, iar traficul de mărfuri a crescut cu 25%”, a declarat directorul CFR Ferry Boat, Marian Ionescu. Şi cele două feriboturi ar fi putut dubla veniturile, însă neglijenţa şi indiferenţa statului român au făcut ca portul să piardă bani frumoşi. „Eforie“ şi „Mangalia” se află sub sechestrul ANAF, iar datoriile au ajuns la 4,4 milioane lei. Un vas a fost legat la chei în 2008, iar celălalt, un an mai târziu. Navele se află în prezent în parcul rece, fără avize de navigaţie. Refacerea documentaţiei pentru „Eforie“ şi „Mangalia“ costă 600.000 euro, pentru fiecare navă.