“Terminaţi cu lătratul la televizor că PSD e vinovat şi asumaţi-vă guvernarea”

Liderul social-democrat Mircea Geoană a transmis, ieri, PD-L şi PNL să termine cu “lătratul la televizor” că PSD este vinovat de tot ce nu funcţionează în ţară de patru ani, el solicitînd celor două formaţiuni politice să îşi asume guvernarea: “Guvernaţi această ţară de patru ani şi uite unde am ajuns”. El a apreciat, totodată, că singurele răspunsuri venite la problemele stringente cu care se confruntă ţara sînt indiferenţa vinovată a Guvernului şi populismul şi demagogia PD-L: “Oamenii ăştia sînt chiar inconştienţi şi iresponsabili? Şi cei de la guvernare, şi cei de la PD-L. Se pregătesc să guverneze domnii de la PD-L. Păi, cu astfel de gugumănii demagogice, nu-i crede nimeni!”. Geoană a mai spus că BPN al PSD a decis să solicite oficial Guvernului regîndirea “coşului” de gaze naturale şi energie electrică pentru populaţie: “Noi am făcut o propunere serioasă: vrem să atenuăm costul social al scumpirilor în lanţ. Vrem să facem din asta un joc politic şi politicianist? Aici d-l Boc şi PD-L sînt campioni mondiali la sportul ăsta. PSD vine cu răspunsuri şi soluţii”. Liderul PSD a făcut, de asemenea, un apel la Senat pentru a pune la dispoziţia opiniei publice raportul Comisiei de anchetă parlamentară cu privire la privatizarea Petrom, el susţinînd că acolo se arată că Traian Băsescu a fost cel care a solicitat în scris privatizarea companiei, în 2000. El a afirmat că Băsescu este cel ca a iniţiat procedura şi obligaţia constrîngătoare a României în relaţia cu Banca Mondială şi instituţiile financiare internaţionale: “Mi se pare cel puţin hilar ca d-l Boc să-l ia în vizor pe colegul Iulian Iancu de la noi, iar şeful d-lui Boc, d-l Băsescu, să-l cheme pe Iulian Iancu ca principal specialist pe probleme de energie în această ţară”. Pe de altă parte, Geoană a ţinut să transmită o întrebare preşedintelui Băsescu şi conducerii DNA, de ce au intervenit, acum circa un an, atunci cînd Parlamentul a investigat contractele din domeniul energiei ale “băieţilor deştepţi”: “Vreau să-l întreb şi pe d-l preşedinte Băsescu şi pe cei care sînt azi la conducerea DNA de ce au intervenit atunci cînd Parlamentul a investigat contractele băieţilor deştepţi. DNA a intervenit în mod direct la Comisia de anchetă din Parlament, spunînd că preiaiu dînşii această anchetă. Acest lucru s-a petrecut acum un an”. El s-a întrebat retoric: “Este cumva vorba de contractele d-lui Pinalti sau d-lui Ioan Oltean de la Bistriţa? Sau cumva contractele cu energie electrică ieftină la Slatina, la Alro, ale d-lui Stolojan sau Stoica?”. În altă ordine de idei, preşedintele PSD a declarat că amprentarea celor care nu au documente valabile, în Italia, are iz fascistoid, specific anilor 1940 şi a cerut autorităţilor române să dea un răspuns coerent şi ferm, în sensul apărării intereselor legitime ale cetăţenilor români. Liderul PSD a salutat poziţia prefectului Romei, aflat în contradicţie cu poziţia oficială a Guvernului de la Roma, potrivit căruia minorii nu vor fi amprentaţi.