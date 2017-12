Termocentrală pe lignit cu spaţiu de stocare a CO2, în România?

O nouă structură energetică, care să funcţioneze cu lignit, ar putea funcţiona în România. Comisia Europeană (CE) ar trebui însă să susţină, din punct de vedere financiar, acest proiect, iar Departamentul Energie şi Mediu al Institutului de Ştiinţe şi Proiectări Energetice (ISPE) din România ar putea depune aplicaţia din aprilie 2010. \"E nevoie de voinţă politică pentru că statul membru este cel care depune aplicaţia la CE. De asemenea, este nevoie de formarea unui consorţiu, care să includă constructorul centralei, transportatorul de CO2 şi administratorul sitului geologic de stocare a emisiilor de CO2. Vom vedea dacă vom reuşi pînă în aprilie să pregătim aplicaţia\", a declarat directorul adjunct al Departamentului Energie şi Mediu al ISPE, Claudia Tomescu. Potrivit unei noi directive a CE, care are în vedere decarbonizarea sectorului energetic, toate centralele electrice noi de peste 300 MW vor fi obligate în scurtă vreme să se doteze cu spaţii pentru captarea dioxidului de carbon, pe care să-l transporte ulterior către situri geologice speciale de stocare a acestuia. Staţiile de captare de CO2 sînt însă foarte costisitoare, astfel că CE are în vedere alocarea de finanţări de circa 1 miliard euro pentru 12 proiecte demonstrative care să dezvolte tehnologii de captare şi stocare a carbonului, care să devină ulterior comerciale. \"Trebuie să înlocuim termocentralele vechi cu blocuri (energetice - n.r.) eficiente noi\", a mai spus reprezentantul ISPE. Tomescu a precizat că România va trebui să scadă complet emisiile de CO2 din sectorul energetic pentru a atinge un nivel cît mai apropiat de zero al emisiilor de gaze cu efect de seră pînă în 2070. \"În România, am putea să stocăm aproximativ patru gigatone în rezervoarele goale de gaze şi petrol şi 18,6 gigatone în formaţiunile de adîncime\", a explicat Tomescu. CE şi-a stabilit ca ţintă, pînă în 2020, reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 1990 şi ar fi dispusă să se angajeze chiar la o reducere cu 30% în acelaşi interval, dacă şi alte ţări industrializate fac promisiuni în acest sens, a amintit expertul pe probleme de energie şi mediu Ionuţ Purica. Pînă în 2050, obiectivul CE este de diminuare a emisiilor de CO2 cu 80% faţă de 1990, Purica explicînd că este nevoie de decuplarea dezvoltării economice de energia produsă de hidrocarburi, chiar dacă pe termen scurt are loc o pierdere de competitivitate, deoarece noile tehnologii eficiente energetic şi nepoluante sînt foarte costisitoare. \"Japonezii, de exemplu, au ajuns la ideea că trăiesc pe un spaţiu limitat, de care trebuie să aibă grijă. Noi toţi trebuie să conştientizăm acest lucru, iar dacă nu avem o altă gîndire economică şi a riscurilor la care ne expunem, va trebui să plecăm de pe Pămînt ori Pămîntul va găsi o modalitate de a se descotorosi de noi\", a avertizat Purica.