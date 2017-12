Terorizaţi de educatoare!?

Primii ani de viaţă ai unui copil au un rol major în dezvoltarea fizică, dar mai ales psihică a acestuia, de multe ori suferinţele din copilărie punându-şi amprenta asupra vieţii de adult. Din păcate, sunt cazuri când eforturile părinţilor de a asigura o dezvoltare armonioasă micuţilor sunt zădărnicite tocmai de cei care ar trebui să fie partenerii lor în procesul de educare: cadrele didactice. Este şi situaţia Grădiniţei din localitatea constănţeană Topalu, unde mai mulţi părinţi se plâng că educatoarea Ştefania Teucă le bate copiii. „Am rămas surprinsă când nepotul meu mi-a spus că nu mai vrea să meargă la grădiniţă pentru că îi este frică de educatoarea care îl bate”, povesteşte cea care a rupt tăcerea, Camelia Condurache, mătuşa unuia dintre copiii din grupa educatoarei incriminate. Vineri, părinţii au venit în curtea unităţii de învăţământ pentru a cere socoteală celei pe care o acuză că le terorizează copiii. Potrivit acestora, femeia are un comportament deviant, lovindu-i şi ţipând frecvent la copiii pe care îi are în grupă şi care nu au mai mult de cinci ani. „Mi-a spus copilul că educatoarea l-a ameninţat ca să nu-mi zică că l-a ciufulit, pentru că altfel o să-l bată din nou”, spune una dintre mame.

AMENINŢĂRI CU MOARTEA Oamenii spun că, de la începutul anului şcolar, poveştile spuse de copii despre ceea ce pătimesc la grădiniţă seamănă cu adevărate scenarii de groază. „De două ori a sărit copilul meu de la geam, de frica educatoarei. Am avut noroc că este la parter. Dacă era la etaj, ce mă făceam?”, povesteşte o altă mamă. Educatoarea nu este acuzată numai că i-ar lovi şi ar ţipa la copii. Potrivit afirmaţiilor altei mămici, Ştefania Teucă chiar ar fi ameninţat un copil cu moartea: „Mi-a spus că va omorî un copil din altă grupă şi va scrie cu sângele lui pe perete că noi, mamele, o tracasăm, că suntem criminale şi că îi facem farmece”. Educatoarea neagă acuzaţiile aduse şi spune că nu este decât o conspiraţie din partea părinţilor, care vor să o înlocuiască. Cazul a intrat în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, care a demarat deja o anchetă. „Vom face o anchetă pentru a demonstra dacă aceste acuzaţii se adeveresc. Ne-ar fi mult mai uşor să luăm măsuri în asemenea cazuri dacă părinţii ar veni la noi şi ne-ar spune ce se întâmplă. Dacă nu ni se aduce la cunoştinţă este mai dificil să intervenim”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, Maria Moga. Activitatea educatoarei va fi monitorizată de inspectorii şcolari. Dacă în această perioadă se va dovedi că acuzaţiile sunt întemeiate, ea îşi va pierde locul de muncă.