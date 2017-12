Terzic şi Alexander vor rezultate cât mai bune la CVM Tomis

Doi dintre jucătorii transferaţi în această vară la Club Volei Municipal Tomis Constanţa, vicecampioana României la volei masculin, sârbul Milos Terzic şi australianul Shane Alexander, au venit în România pentru a obţine rezultate cât mai bune. Iar prezenţa echipei constănţene în Liga Campionilor, în premieră, în sezonul 2012-2013, reprezintă adevăratul examen pentru întreg lotul Tomisului, mai ales că adversarele din Grupa E a celei mai puternice competiţii europene voleibalistice intercluburi sunt formaţii de top: PGE Skra Belchatow (finalista Ligii Campionilor în sezonul trecut), Dinamo Moscova (câştigătoarea Cupei CEV în sezonul trecut) şi Fenerbahce Grundig Istanbul (campioana Turciei fiind la a patra participare în Liga Campionilor, ultimele trei consecutive).

Campion european cu Serbia, în 2011, sârbul Milos Terzic (extremă, 2,02 m, 25 de ani) speră să devină campion şi în România, după ce sezonul trecut a câştigat campionatul Franţei, cu echipa Tours Volley-Ball. „Mă simt foarte bine la CVM Tomis. După ce am jucat în Franţa, la Tours, am venit la Constanţa să obţin rezultate cât mai bune, să câştig campionatul şi Cupa României. Chiar dacă am în palmares titlul european, trebuie să-mi demonstrez valoarea în teren în tricoul Tomisului”, a declarat Milos Terzic.

Coordonatorul australian Shane Marc Alexander (2,01 m, 26 de ani) a venit la Tomis de la formaţia iraniană Giti Pasand Isfahan, dar a mai evoluat în Europa, în Danemarca, Austria şi Grecia. „Ştiu câte ceva despre voleiul românesc, despre CVM Tomis, de la alţi jucători străini care au evoluat aici. CVM Tomis este o echipă valoroasă şi este o bună oportunitate să joci în Liga Campionilor, atît pentru echipă, cât şi pentru fiecare jucător în parte. De asemenea, sper să obţinem rezultate cât mai bune în campionat şi în Cupa României. În această perioadă lucrăm din greu, iar efortul depus ne va ajuta în obţinerea rezultatelor dorite”, a spus Shane Alexander.

Formaţia constănţeană va încheia la sfârşitul acestei săptămâni cantonamentul din Bulgaria, de la Dobrici, iar de luni antrenamentele se vor desfăşura la Constanţa. „Ne aflăm într-o perioadă a pregătirilor care nu prea place jucătorilor, dar rezultatele antrenamentelor de acum se vor vedea în timpul sezonului”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, slovenul Radovan Gacic.

În perioada 28-30 septembrie, CVM Tomis Constanţa va organiza a opta ediţie a Cupei “Mării Negre” la volei masculin, turneu la care şi-au anunţat prezenţa formaţiile VfB Friedrichshafen (Germania, participantă în Liga Campionilor), Castellana Grotte (Italia, prima ligă) şi IBB Istanbul (Turcia, participantă în Cupa Balcanică).