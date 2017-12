Test fără presiune pentru FC Farul

Cu moralul ridicat după rezultatele pozitive din ultima vreme, constănţenii au şansa de a face pasul către optimile de finală ale Cupei României, dar şi să-şi verifice potenţialul în dispută cu o grupare din Liga I. Chiar dacă nu au un obiectiv trasat pentru această competiţie, elevii lui Marius Şumudică şi-au propus să învingă, în deplasare, pe Astra Ploieşti, în partida programată azi, de la ora 16.00, pe Stadionul “Astra” din Ploieşti, în 16-imile de finală ale competiţiei suprizelor. De altfel, tehnicianul formaţiei de pe litoral a anunţat clar că vrea să cîştige întîlnirea de la Ploieşti, motiv pentru care va utiliza formula de bază. “Indiferent dacă vor fi cîteva schimbări în echipa de start, voi aborda meciul cu gîndul de a cîştiga şi de a obţine calificarea. Astra este o echipă bună, dar am înţeles că ploieştenii nu vor evolua cu echipa de bază, pentru că se gîndesc mai mult la meciul de vineri, din campionat. Nu ştiu cît de mult îi interesează Cupa României, dar noi ne dorim să facem un joc bun şi să mergem în optimi”, a explicat Şumudică. Antrenorul constănţean a adăugat că nu priveşte meciul ca pe o revanşă, chiar dacă în sezonul trecut a plecat de la Astra Ploieşti, după o serie de contre cu cei din conducerea clubului: “Pentru mine nu este o revanşă. Am plecat anul trecut pentru că am avut contre cu cei de la Dinamo, care au vrut să impună antrenorul, jucătorii şi staff-ul de conducere. Cu cei care au rămas acum nu am nimic de împărţit, ba chiar am mai păstrat legătura. În ultimele zile însă nu am mai vorbit, pentru că ne întîlnim în meci direct. Sînt la Astra şi cîţiva din jucătorii pe care i-am adus de la Progresul, dar nu ştiu dacă vor intra în acest joc”. Jucătorii Farului aşteaptă şi ei cu nerăbdare meciul de la Ploieşti, pentru că vor avea ocazia de a juca împotriva unei echipe din prima ligă. “Vom juca pentru a obţine victoria şi a ne califica în faza următoare. Nu ne temem că întîlnim o echipă din Liga I pentru că şi noi am jucat multă vreme în prima ligă. În plus, în Liga I se joacă mai frumos, nu ca în liga secundă, unde toată lumea bagă material. Am văzut Astra în partida cu FC Timişoara şi mi s-a părut o echipă bine aşezată în teren”, a explicat mijlocaşul Ben Teekloh. De partea cealaltă, antrenorul Nicolo Napoli a reţinut în cantonament toţi jucători din lot, cu excepţia lui Strătilă şi Stan, accidentaţi, tehnicianul italian anunţînd că îşi propune să cîştige meciul cu Farul.

Formaţiile probabile - Astra (antrenor Nicolo Napoli): Cr. Munteanu - Mihalache, Valdez, Oprsal, Crăciun - Paolinho, V. Gheorghe, Takayuki Seto, V. Sandu - Miranda, Djokic; FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - C. Matei, Teekloh, Rusmir, Mansur - L. Mihai II, Chico. Arbitri: Cătălin Popa (Piteşti) - Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Marius Marchidanu (Brăila).