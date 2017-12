Test important pentru FC Farul

După două săptămâni de pregătire centralizată la Predeal, FC Farul revine azi la Constanţa. Pe drumul de întoarcere acasă, constănţenii se vor opri însă la Brazi, unde vor susţine o partidă de verificare în compania echipei gazdă, Chimia, care a încheiat sezonul trecut pe locul secund în clasamentul Seriei a III-a a Ligii a III-a. Pentru elevii lui Marian Pană este un test important, mai ales că gruparea prahoveană este cel mai puternic adversar întâlnit în această vară. “Personal, nu prea îmi plac acest gen de meciuri, la final de cantonament, dar au venit câţiva jucători în probe şi vreau să-i văd la lucru. Oricum, au fost două săptămâni bune de pregătire şi trebuie să fiu optimist. Mai este nevoie de jucători, pentru că nu am făcut transferurile pe care mi le-am dorit, dar trebuie să muncesc cu cei pe care-i am. Consider că un antrenor trebuie să scoată tot ce este mai bun din lotul pe care-l are la dispoziţie. Sunt conştient că lumea are aşteptări mari de la noi, iar fanii îşi doresc o echipă puternică şi rezultate bune. Trebuie să ne propunem chestii importante, dar să fim în acelaşi timp şi realişti. Scopul meu nu este să scot la rampă jucători, ci o echipă care să câştige meciuri şi sper să mi-l îndeplinesc”, a explicat antrenorul constănţean.

TREI NOUTĂŢI. La amicalul de azi, Marian Pană va testa trei jucători noi, care s-au pregătit în ultimele zile sub comanda sa, Adrian Pătulea, Marius Zidăroiu şi Florin Epure. Primul este un atacant în vârstă de 26 de ani, care a trecut de-a lungul carierei la multe echipe din România, Rapid II, FCM Târgovişte, Petrolul, Astra şi Petrolistul Boldeşti, dar a evoluat în ultimii ani în ligile inferioare din Anglia, Lincoln City, Leyton Orient, Hayes, Yeading United şi Hereford United. “Este un jucător puternic, cu un bun potenţial fizic, care nu iartă din faţa porţii, Îl ştiu de când juca la Astra şi am încercat să-l iau şi la CS Otopeni. Este un atacant care ar putea ajuta Farul, dar în ultimele luni nu a jucat din cauza unor probleme medicale, astfel că, dacă va rămâne, are nevoie de timp pentru a se pune pe picioare”, l-a caracterizat Pană. În schimb, Zidăroiu, un fundaş dreapta de 23 de ani, a jucat anul trecut în Liga a III-a, la Chindia Târgovişte, iar Epure, un fundaş stânga de 22 de ani, a evoluat ultima oară pentru Scorillo Autocatania Caransebeş, în Liga a III-a. “Avem nevoie de întăriri pe benzile terenului, atât pe posturile de fundaşi, cât şi pe cele de atacanţi. Am referinţe bune despre cei doi, dar vreau să-i văd la lucru”, a spus tehnicianul constănţean.