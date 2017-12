Test reuşit pentru “tricolori”

Ultimul test înaintea turneului final al Campionatului European de fotbal din Austria şi Elveţia s-a încheiat cu bine pentru naţionala României, care a învins clar, sîmbătă, pe Stadionul “Steaua”, cu 4-0, reprezentativa Muntenegrului. Mai important însă, elevii lui Victor Piţurcă au terminat partida fără vreo accidentare, spre uşurarea selecţionerului. “Tricolorii” au început ezitant şi oaspeţii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă în primul minut, dar Lobonţ a parat şutul lui Vucinic. Treptat, românii au pus stăpînire pe joc şi Mutu a deschis scorul cu o execuţie superbă de la marginea careului, însă jocul prestat de elevii lui Piţurcă în prima repriză nu a convins. Marile probleme au apărut în defensivă, unde s-a cunoscut lipsa lui Goian. După pauză, noul intrat Ghionea a majorat diferenţa, cu o lovitură de cap din careul mic. Rezervele au făcut spectacol, eroul meciului fiind Dică, mijlocaşul stelist marcînd de două ori cu execuţii de senzaţie.

Au evoluat - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ (46 M. Popa, 79 Stăncioiu) - Contra (58 Săpunaru), Tamaş (46 Ghionea), R. Ştefan, Raţ (46 Moţi) - Cociş (46 N. Dică), Rădoi (46 Codrea), Chivu (46 Ad. Cristea) - Fl. Petre (58 Nicoliţă), Marica (46 M. Niculae), Mutu (46 D. Niculae); Muntenegru (antrenor Zoran Filipovic): M. Bozovic - Pavicevic, Tanasijevic (70 Dalovic), M. Jovanovic (74 Ognjanovic), V. Bozovic - Bogavac (56 Zverotic), Drincic, M. Pekovic (74 Novakovic), Boskovic (70 L. Pejovic) - Burzanovic (46 Jovetovic) - Vucinic (86 Purovic). Marcatori: Mutu 15, Ghionea 49, N. Dică 56, 69. Cartonaşe galbene: Contra, D. Niculae / Novakovic. Spectatori: 8.000. Au arbitrat: Alexandru Tudor - Nicolae Marodin şi Adrian Vidan.

Piţi mulţumit, “tricolorii” îngrijoraţi

Selecţionerul Victor Piţurcă s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi în meciul de sîmbătă: “A fost un antrenament cu public. Un meci amical în care m-a interesat ca la finalul lui jucătorii să fie sănătoşi. Gîndul lor a fost la întîlnirea cu Franţa, de aceea Muntenegru a primit penalty chiar la prima fază. Vom discuta, vom face antrenamente, astfel încît la meciul cu Franţa să nu mai repetăm asemenea erori legate de lipsa de concentrare. Sper ca francezii să nu aibă ocaziile pe care le-a avut Muntenegru, pentru că altfel vom fi taxaţi. Am marcat goluri multe, ne-am creat şi alte ocazii, dar în prima repriză am avut şi probleme. Mai avem cîteva zile pînă la începerea turneului final şi sper să punem la punct toate minusurile pe care le-am avut în joc”. În schimb, jucătorii au recunoscut că jocul din prima repriză nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor. “Am obţinut o victorie de moral, dar trebuie să fim îngrijoraţi de prima repriză. I-am obosit noi în prima repriză, iar în partea secundă băieţii şi-au făcut treaba şi am reuşit să cîştigăm detaşat. Trebuie să fim realişti şi ştim că pornim cu şansa a patra la turneul final. Nu sîntem nici favoriţi, nici outsideri, dar putem fi surpriza turneului”, a explicat Cosmin Contra. “Se poate spune că plecăm cu moralul ridicat, chiar dacă nu am făcut o primă repriză prea bună şi am dat posibilitatea adversarului să îşi creeze foarte multe ocazii. Săptămîna aceasta ne-am concentrat mai mult pe partea fizică şi poate de aceea ne-a lipsit prospeţimea”, a adăugat Cristi Chivu.

“A fost doar un meci amical, dar România, viitoare adversară a Franţei la Euro, a lăsat o puternică impresie. Succesele lejere cu Albania (6-1) şi cu Rusia lui Guus Hiddink (3-0) îi plasează pe români printre outsiderii de prim rang. Franţa este prevenită”, a notat cotidianul francez “L’Equipe”. “A fost un meci bun de pregătire. Un rezultat bun, pentru că se pleacă cu încredere la Campionatul European. Este foarte bine că nu au fost accidentări, acum mai trebuie doar să le ţinem pumnii”, a spus Hagi.