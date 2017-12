Test util pentru BC Farul

Baschet Club Farul Constanţa a disputat, aseară, pe teren propriu, o nouă partidă de verificare. În Sala Sporturilor din Constanţa, jucătorii pregătiţi de Costel Cernat au întâlnit divizionara secundă Concordia Chiajna, în faţa căreia au cedat, scor 64-69 (12-20, 13-21, 21-8, 18-20). Fără Santana, plecat la un turneu de trei contra trei la Miami, dar cu o nouă achiziţie, Jeremy Booth, un jucător american în vârstă de 25 de ani care evoluează pe postul de extremă, partida cu Chiajna a reprezentat o nouă ocazie pentru tehnicianul Farului de a vedea la lucru jucătorii aduşi în presezon. Din păcate, aceştia au dezamăgit în prima repriză, problemele de omogenitate permiţând ilfovenilor să conducă ostilităţile şi să se distanţeze până la pauză, scor 41-25. BC Farul a revenit, treptat, pe tabelă, a câştigat cu 21-8 sfertul al treilea şi ar fi putut chiar întoarce scorul de pe tabelă dacă ar fi existat o mai bună precizie la aruncările de la distanţă.

„Un meci util. Chiajna are jucători de primă divizie. Au schimbat echipa, iar nouă ne-a lipsit Santana. Mă dezamăgeşte jocul pivoţilor noştri. Niciunul nu a ştiut să profite de talie şi am mai cerut să aducem un pivot. Am avut foarte multe probleme în apărare. Wallece a fost poate singurul care a jucat mai bine. Ne lipsesc meciurile de pregătire. Alte echipe au făcut turnee, noi am jucat doar două. Sperăm ca până la Cupa României vom mai juca şi alte partide amicale, pentru ca să nu folosim acel turneu ca partide de verificare“, a declarat Cernat.