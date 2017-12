Testamentul lui Walt Disney și alte obiecte personale, la licitație

Fanii părintelui animației moderne, Walt Disney, au ocazia de a cumpăra testamentul semnat de marele animator, precum și alte obiecte personale și din universul desenelor animate Disney în cadrul unei licitații organizate vineri de casa Profiles in History din Los Angeles, conform Reuters. Vânzarea, ce poartă titlul "Animation and Disneyana Auction", le propune fanilor și colecționarilor, deopotrivă, 600 de obiecte legate de arta animației.

La licitație sunt scoase cadre din filme memorabile de animație, precum "Cinderella", dar și obiecte de recuzită din filme produse de studiourile Disney. Testamentul semnat de marele Walt are un preț de vânzare estimat între 40.000 și 60.000 de dolari, conform lui Brian Chanes, șeful departamentului de achiziții al casei de licitații Profiles in History.

Walt Disney a co-fondat în 1923 un studio de animație care s-a dezvoltat în timp, devenind un important studio cinematografic ce a produs atât filme de animație, precum "Snow White and the Seven Dwarfs", "Bambi" sau "Cinderella", cât și filme mixte, artistice și de animație, precum "Mary Poppins", sau, mai recent, serii cinematografice de amploare, ca "Pirates of the Caribbean". Walt Disney a încetat din viață în 1966, la vârsta de 65 de ani.